La localidad de Acevedo será escenario del regreso del Perga Tour el próximo domingo 22 de noviembre, a partir de las 10 horas. La propuesta, organizada por la Asociación Atlética Pergamino y la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N.º 905, convocará a corredores y vecinos para compartir una jornada deportiva y solidaria.

El regreso de esta iniciativa fue anunciado por Marcelo Schierloh durante una entrevista en La Mañana de la Radio, donde brindó detalles sobre la competencia, las modalidades de participación y los preparativos para esta nueva edición.

Una propuesta que vuelve a recorrer los pueblos

Después de un año de pausa, el Perga Tour retoma su recorrido por las localidades del partido de Pergamino. La intención es desarrollar entre tres y cuatro fechas, que se extenderán entre lo que resta de 2026 y parte de 2027.

Schierloh explicó que la propuesta vuelve también por pedido de los propios participantes, que valoran la posibilidad de correr en distintos pueblos, conocer sus paisajes y compartir experiencias deportivas.

En esta oportunidad, la primera jornada tendrá lugar en Acevedo, con la participación de Acevedo Running Team.

Dos modalidades y un circuito diferente

La competencia contará con una prueba principal de 10 kilómetros, sobre un circuito mixto que combinará sectores de pavimento y caminos rurales.

La carrera será competitiva, con clasificación general y categorías cada cinco años. Se premiará a los tres primeros puestos de la general y a los tres mejores de cada categoría.

También habrá una modalidad integrativa de 3 kilómetros, sin clasificación, destinada a quienes quieran participar de una actividad recreativa y disfrutar de la jornada.

Uno de los aspectos centrales de esta edición es su carácter solidario: todo lo recaudado será a total beneficio del Jardín de Infantes N.º 905 de Acevedo, con el acompañamiento de su Asociación Cooperadora.

Inscripciones y beneficios para los participantes

Las inscripciones se realizan a través del portal de Atletas Pergamino. Para completar el registro, los participantes de Pergamino deberán presentar el EMDO, mientras que quienes lleguen de otras localidades podrán hacerlo mediante un certificado médico vigente. También deberán aceptar un deslinde de responsabilidad.

Como beneficio especial, se implementó una promoción para grupos de running: por cada seis participantes inscriptos, solamente abonan cinco.

Los corredores recibirán medalla, dorsal, chip retornable, remera identificatoria y un kit preparado para la ocasión.

El atletismo tendrá otra cita en diciembre

Durante la entrevista, Marcelo Schierloh también adelantó que el 5 de diciembre se realizará un nuevo torneo de pista y campo en Pergamino, con participación de chicos de las escuelas de atletismo de la zona y categorías para adultos.

Será el tercer encuentro de estas características organizado durante el año y permitirá continuar promoviendo el atletismo en la ciudad y la región.

El regreso del Perga Tour invita a vivir el deporte de una manera diferente, combinando actividad física, solidaridad y encuentro comunitario. Acevedo se prepara para recibir a corredores y vecinos en una jornada que tendrá al deporte como protagonista y al Jardín N.º 905 como beneficiario.

Entrevista Completa: