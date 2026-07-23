Del 27 de julio al 2 de agosto, el Club de Tenis Pergamino volverá a ser escenario de un torneo internacional de tenis femenino con la realización del Pergamino Open W35, una competencia que reunirá a destacadas jugadoras de Argentina y del exterior y que, por segundo año consecutivo, posiciona a la ciudad en el calendario del tenis profesional.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa encabezada por Marian Morea, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Tenis (AAT); Raúl Costa, presidente del Club de Tenis Pergamino; Matías Varela, subsecretario de Deportes de la Municipalidad; y Victorio Costa, integrante de la organización del certamen.

Durante la presentación, Marian Morea destacó la importancia que tienen estos torneos para el crecimiento del tenis femenino argentino y agradeció al Club de Tenis Pergamino por volver a asumir el desafío de organizar una competencia de nivel internacional.

«Para la Asociación Argentina de Tenis es muy importante el desarrollo del tenis profesional femenino. Este año tendremos 12 torneos profesionales en el país y contar con un W35 en Pergamino permite que nuestras jugadoras puedan sumar experiencia y puntos para el ranking WTA sin tener que afrontar los elevados costos de competir en el exterior», señaló.

Además, explicó que el torneo recibirá tenistas ubicadas entre los puestos 200 y 300 del ranking mundial y que, gracias a las invitaciones especiales que otorga la AAT, jóvenes promesas argentinas tendrán la oportunidad de dar sus primeros pasos en el circuito profesional.

Un torneo que busca consolidarse

Por su parte, Raúl Costa recordó que la realización del Pergamino Open era un viejo anhelo del club y resaltó el éxito alcanzado en la edición 2025.

«Fue una semilla que comenzó a gestarse a fines de 2024 y el año pasado vivimos una experiencia extraordinaria. Las jugadoras destacaron permanentemente el trato recibido y el ambiente que encontraron en Pergamino. Nuestro objetivo es que quienes regresen vuelvan a sentirse como en casa y que quienes nos visiten por primera vez quieran volver el próximo año», expresó.

El dirigente también adelantó que el club realizó importantes mejoras en su infraestructura para esta edición, entre ellas nuevos vestuarios para las jugadoras, un espacio renovado para entrenadores y una nueva sala destinada a los árbitros, buscando brindar mejores condiciones para todos los participantes.

Asimismo, destacó el crecimiento que viene experimentando el tenis en la ciudad y manifestó su expectativa de contar nuevamente con un importante acompañamiento del público.

Apoyo del municipio

En representación del Municipio, el subsecretario de Deportes, Matías Varela, transmitió el acompañamiento del intendente Javier Martínez y remarcó el valor que tienen este tipo de competencias para el desarrollo deportivo de Pergamino.

«Estos eventos jerarquizan el deporte de nuestra ciudad y por eso decidimos acompañarlos. Vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas y trabajando para que el torneo continúe creciendo año tras año», afirmó.

Por su parte, Victorio Costa agradeció no solo el respaldo del área de Deportes, sino también el trabajo conjunto de distintas dependencias municipales que colaboraron para que el club llegue en óptimas condiciones al inicio del torneo.

Del 27 de julio al 2 de agosto

El Pergamino Open W35 se disputará del 27 de julio al 2 de agosto en las instalaciones del Club de Tenis Pergamino y contará con la presencia de jugadoras de distintos países, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar de tenis profesional de primer nivel con entrada al club.

Luego del éxito alcanzado en su primera edición, la organización apuesta a consolidar el certamen como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario anual de la ciudad y continuar posicionando a Pergamino como sede del tenis internacional femenino.