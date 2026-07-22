En una entrevista con Pamela Lombari en el programa «La Mañana de la Radio», por LT35 Radio Mon AM 1540, Violeta Margarita contó todos los detalles del espectáculo «La Gran Fiesta», que se presenta durante las vacaciones de invierno en el Teatro Unión Ferroviaria y marcará el cierre de una etapa inolvidable junto a Copetín.

Durante la charla, la reconocida artista recordó el camino recorrido junto a Copetín y destacó que este año tiene un significado muy especial, ya que el histórico personaje decidió despedirse de los escenarios luego de 35 años de trayectoria.

«Es el último año para él y para mí. Se armó un espectáculo muy especial, con más de 40 personajes en escena, música, coreografías y una gran animación de muñecos gracias a un enorme equipo artístico y técnico de Pergamino», expresó emocionada.

Un espectáculo hecho por artistas pergaminenses

Uno de los aspectos que más resaltó Violeta Margarita es que detrás de cada función existe un importante trabajo realizado por vecinos de la ciudad.

El elenco incorpora niños que crecieron viendo los espectáculos de Copetín y que hoy forman parte del escenario, además de un grupo de artistas, bailarines, animadores de muñecos, técnicos y colaboradores que trabajan durante meses para darle vida a cada presentación.

También destacó el talento de Copetín en la creación de vestuarios y personajes.

«Todo sale de su cabeza. No hay moldes. Él diseña los muñecos, los trajes y cada detalle del espectáculo.»

Una invitación a apoyar el teatro local

Durante la entrevista, Violeta Margarita hizo un llamado a acompañar las producciones locales y valorar el enorme esfuerzo que implica montar una obra teatral.

«Apoyen el teatro local, sea infantil o para adultos. Hay muchísimo trabajo detrás de cada espectáculo y muchas familias acompañando este proyecto con horas de ensayo y dedicación», señaló.

Funciones durante todas las vacaciones

«La Gran Fiesta» se presenta todos los días desde el 20 de julio hasta el 2 de agosto, a las 17:30 horas, en el Teatro Unión Ferroviaria (Alsina 530).

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada o en la boletería del teatro. Además, durante la entrevista, LT35 Radio Mon realizó el sorteo de cuatro entradas para los niños oyentes del programa.

Un cierre cargado de emoción

Al finalizar la nota, Violeta Margarita agradeció el cariño recibido durante tantos años y dejó un mensaje que resume el espíritu de este último ciclo.

«La sonrisa de un niño nos llena el alma. Gracias por tantos años, por tantas sonrisas y por acompañarnos siempre. Estoy muy feliz de hacer lo que amo.»

Escuchá la entrevista completa: