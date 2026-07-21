La Sociedad Rural de Pergamino presentó oficialmente la 87ª Exposición Rural, que se realizará en septiembre y marcará el inicio del camino hacia el centenario de la institución, que celebrará sus 100 años en 2027.

Durante la conferencia de prensa, el presidente de la entidad, Pedro Jacquelin, destacó que la exposición volverá a reunir a los principales sectores productivos y comerciales de la región y confirmó el gran interés de los expositores.

«El sector de autos ya está completo, la maquinaria agrícola sigue creciendo y la actividad de Caballos Criollos tendrá nuevamente un lugar muy importante dentro de la muestra», señaló.

Además, remarcó que la edición de este año será el punto de partida de una serie de actividades especiales que culminarán con los festejos del centenario de la Sociedad Rural.

El acompañamiento del Municipio

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Pergamino, Karim Dib, ratificó el respaldo del Ejecutivo local a la exposición y destacó el trabajo que demanda su organización.

«Todo lo que la Municipalidad tenga a disposición va a estar al servicio de esta muestra, porque también está al servicio de la comunidad», expresó.

El funcionario también convocó a comerciantes, concesionarias e industrias a sumarse como expositores, resaltando que la Expo recibe visitantes de toda la región y constituye una importante oportunidad para generar negocios.

La Cámara de Comercio apuesta a una Expo con más propuestas

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino, Maximiliano Cubino, aseguró que la demanda de espacios comenzó incluso antes de finalizar la edición anterior y sostuvo que el objetivo es seguir consolidando a la Expo como el gran encuentro productivo de la región.

«Pensamos la Expo como un evento integral, con propuestas para toda la comunidad y con muchas novedades para esta edición», afirmó.

Caballos Criollos: una de las grandes atracciones

Uno de los espacios con mayor crecimiento volverá a ser el de Caballos Criollos. En representación de la organización de esa actividad, Patricio Quijodo explicó que durante los últimos años la Sociedad Rural realizó una importante inversión para mejorar toda la infraestructura del sector ecuestre.

Las obras incluyeron nuevas comodidades para expositores y público, además de una renovación de la pista principal, que hoy es considerada una de las mejores de la región para este tipo de competencias.

Quijodo destacó que la exposición cuenta con el aval oficial de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, por lo que todas las pruebas otorgarán puntaje clasificatorio para las finales nacionales que se disputan en Palermo, un aspecto que convierte a Pergamino en una plaza muy atractiva para los criadores.

Entre las actividades previstas se desarrollarán las tradicionales juras de morfología, la prueba de Tipo y Aptitud, la competencia Copa Incentivo de Oro (CIO), la prestigiosa prueba Felipe Z. Ballester, considerada una de las más exigentes del calendario, y la ya clásica Aparte Campero, una de las disciplinas más convocantes por su dinamismo.

Como muestra del crecimiento de la actividad, Quijodo reveló que el año pasado participaron 145 ejemplares, mientras que para la prueba de Aparte Campero de esta edición ya se completaron los cupos apenas 24 horas después de abrir las inscripciones, con 24 tríos —72 caballos— confirmados.

Una muestra que sigue creciendo

La Exposición Rural de Pergamino volverá a reunir en septiembre a productores agropecuarios, empresas de maquinaria, concesionarias, comercios, industrias, cabañas y entidades de toda la región, consolidándose como uno de los eventos productivos y sociales más importantes del norte bonaerense.

Desde la organización manifestaron su expectativa por una nueva edición con gran participación de expositores y público, en un año especial que comenzará a transitar el camino hacia el centenario de la Sociedad Rural de Pergamino.

Esta versión tiene un formato periodístico para un portal de noticias, con subtítulos, citas indirectas y un desarrollo más completo de los anuncios realizados durante la conferencia de prensa.