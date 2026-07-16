La 138° Exposición Rural de Palermo abrió sus puertas y Radio Mon Pergamino realiza una cobertura especial desde el predio ferial a través de su corresponsal agropecuario, Gustavo Martínez.

En el acto de apertura, el diputado nacional Diego Santilli, quien participó en representación del Gobierno nacional, transmitió un mensaje del presidente Javier Milei y destacó el papel del sector agropecuario como uno de los principales motores del crecimiento económico del país.

Santilli felicitó a los organizadores y a los productores por el esfuerzo que implica llevar adelante una nueva edición de la tradicional muestra y sostuvo que el Gobierno busca «sacarle la pata de la cabeza» al campo mediante una reducción de la carga impositiva y de los derechos de exportación.

«El campo y la agroindustria son los que saben lo que es competir, producir y generar productividad. Los argentinos y el campo merecen que se les saque la pata de la cabeza», expresó.

Menos Impuestos Y Más Producción

Durante su discurso, el legislador aseguró que desde el inicio de la actual gestión se avanzó en la reducción de las retenciones y en la eliminación de esos tributos para distintas economías regionales.

Además, anticipó que este año se completará una baja de dos puntos porcentuales en los derechos de exportación para el trigo y la cebada, al tiempo que destacó la disminución de la presión fiscal.

«Este cambio de país propone menos impuestos, más producción y más oportunidades para quienes trabajan todos los días», afirmó.

Una Mirada Sobre El Desarrollo Productivo

Santilli también sostuvo que el crecimiento del país debe apoyarse en todos los sectores productivos, mencionando al agro, la minería, la energía y la economía del conocimiento como pilares fundamentales para generar empleo formal y sostener un desarrollo de largo plazo.

En ese sentido, señaló que el objetivo es consolidar un proceso de crecimiento sostenido durante las próximas décadas y remarcó la importancia de continuar reduciendo los índices de pobreza e indigencia.

«Hay mucho por hacer, pero estamos en el camino correcto y hay que seguir profundizándolo», aseguró.

Cobertura Especial De Radio Mon

Gustavo Martínez, corresponsal agropecuario de Radio Mon Pergamino, se encuentra en la Exposición Rural de Palermo realizando una cobertura especial con entrevistas, testimonios y todas las novedades de uno de los eventos más importantes del calendario agropecuario argentino.

Durante los próximos días, Radio Mon continuará acercando a sus oyentes y lectores toda la información, las actividades y las principales voces que forman parte de la muestra.