El concejal del Frente Renovador explicó los alcances del proyecto de ordenanza y destacó la entrega de las Becas Artísticas 2026.

En diálogo con Radio Mon Pergamino AM 1540, el concejal del Frente Renovador Bernardo Fiore Pitrelli brindó detalles sobre el proyecto de ordenanza que propone incorporar los vapeadores y cigarrillos electrónicos al régimen de Ambientes Libres de Humo del Partido de Pergamino, una iniciativa que busca actualizar la normativa vigente de acuerdo con las nuevas formas de consumo.

El edil explicó que la legislación provincial que rige actualmente fue sancionada en un contexto en el que los vapeadores aún no tenían la difusión que poseen en la actualidad.

«La ley regula el consumo de tabaco, pero creemos que debe aggiornarse a los nuevos tiempos. Hoy existen vapeadores y cigarrillos electrónicos, y diferentes organismos sanitarios advierten sobre los efectos nocivos de las sustancias químicas que liberan», sostuvo.

Fiore Pitrelli aclaró que la iniciativa no pretende prohibir la venta ni el uso en ámbitos privados, sino equiparar el tratamiento de los vapeadores con el del cigarrillo tradicional en los espacios cerrados de uso común.

«Si una persona quiere utilizar un vapeador en un ámbito privado puede hacerlo. Lo que no puede ocurrir es que se utilice en restaurantes, bares, escuelas, oficinas u otros espacios cerrados compartidos, donde también afecta a terceros», explicó.

En caso de aprobarse la modificación, los establecimientos deberán hacer cumplir la normativa y, ante incumplimientos, los vecinos podrán realizar denuncias a través de la línea 147, tal como ocurre actualmente con las infracciones relacionadas al consumo de tabaco en espacios cerrados.

Becas Artísticas 2026

Durante la entrevista, el presidente de la Comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante también destacó la reciente entrega de las Becas Artísticas 2026, destinadas a artistas locales que buscan perfeccionar la disciplina que ya desarrollan.

Según explicó, los beneficiarios fueron seleccionados luego de una convocatoria realizada en abril en la Escuela Municipal de Bellas Artes, donde un jurado especializado evaluó cada propuesta para establecer un orden de mérito.

Fiore Pitrelli remarcó que este año las becas presentan una modalidad diferente.

«Por primera vez se abonarán en un solo pago, para que cada beneficiario pueda destinar ese dinero directamente a la capacitación que necesita para seguir profesionalizándose.»

Además, adelantó que la convocatoria para las Becas Artísticas 2027 se abrirá durante el mes de marzo del próximo año y recordó que están dirigidas exclusivamente a quienes buscan perfeccionar una disciplina artística que ya practican, no a quienes desean iniciarse desde cero.

Mirada hacia 2027

Consultado sobre el escenario político de cara a las próximas elecciones, el concejal sostuvo que aún es prematuro hacer proyecciones.

«Hoy nuestra responsabilidad es seguir trabajando por todos los pergaminenses. Falta mucho para 2027 y primero habrá que ver cómo se ordena el escenario político nacional, que después impacta en cada distrito», expresó.

Finalmente, recordó que los vecinos pueden acercar inquietudes a través de las redes sociales o personalmente en el bloque del Frente Renovador, ubicado en el primer piso del Palacio Municipal, de lunes a viernes entre las 8 y las 13 horas.