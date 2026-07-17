El representante de la Asociación de Excombatientes de Pergamino destacó el impacto simbólico que tuvo el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra y la aparición de la bandera con la leyenda «Las Malvinas son Argentinas» tras la semifinal del Mundial 2026.

La histórica victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, que depositó al equipo de Lionel Messi en la final del Mundial 2026, dejó mucho más que una alegría deportiva. Para los veteranos de la Guerra de Malvinas, el partido tuvo un significado profundamente emocional que quedó coronado con la aparición de una bandera que decía «Las Malvinas son Argentinas», sostenida por jugadores argentinos al finalizar el encuentro.

En diálogo con Radio Mon AM 1540, el representante de la Asociación de Excombatientes de Pergamino, Carlos Miguelena, expresó la emoción que vivieron los veteranos durante una jornada que calificó como «inolvidable».

«Antes del partido todos teníamos la esperanza de ganarle a Inglaterra. Personalmente sentía que era un regalo para Lionel Messi poder disputar ese encuentro y vencerlos en una semifinal del Mundial. Para nosotros fue extremadamente emocionante», manifestó.

Miguelena recordó que el enfrentamiento despertó innumerables recuerdos entre quienes combatieron en 1982 y trazó un paralelismo con la histórica victoria de Diego Maradona en México 1986.

Un mensaje que dio la vuelta al mundo

Uno de los momentos más significativos llegó después del pitazo final, cuando los futbolistas argentinos exhibieron una bandera confeccionada de manera artesanal con la inscripción «Las Malvinas son Argentinas».

«Me pareció fantástico. No era una bandera agresiva, simplemente decía una verdad. Recorrió el mundo y quedó como un registro más en la historia del reclamo argentino por la soberanía de las islas», afirmó.

El excombatiente también destacó la actitud del público argentino durante el encuentro y el respeto con el que se vivió una instancia cargada de simbolismo.

«El fútbol siempre ha sido un gran transmisor de la causa Malvinas. En todas las canchas aparecen banderas, canciones y mensajes. Que esto sucediera en una semifinal del Mundial hizo que millones de personas en todo el planeta volvieran a escuchar nuestro reclamo.»

El himno, otro momento inolvidable

Miguelena también recordó la emoción que le produjo ver a los futbolistas argentinos cantar el Himno Nacional con tanta intensidad.

«Cuando enfocaban las caras de los jugadores parecía que lo estaban cantando a los gritos. Después entendimos que era una forma de imponerse a los silbidos que llegaban desde la tribuna inglesa. Fue un gesto de enorme patriotismo.»

Un reclamo que sigue vigente

Durante la entrevista también se hizo referencia a una publicación del diario británico The Guardian, que planteó la necesidad de reabrir las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas tras la repercusión internacional que tuvo la bandera exhibida por los jugadores argentinos.

Para Miguelena, cada hecho que mantiene vigente el reclamo fortalece la posición argentina.

«Lo importante es que la causa Malvinas nunca desaparezca de la agenda. Esa pequeña sábana con un mensaje tan profundo volvió a instalar el tema frente al mundo entero. Hay muchos ingleses que creen que es momento de sentarse a dialogar. Ojalá algún día podamos avanzar hacia un acuerdo.»

Un festejo con respeto

Finalmente, el representante de los excombatientes destacó el comportamiento de los argentinos durante los festejos.

«Pedimos que la gente saliera a celebrar con alegría, con la bandera, con la familia y los amigos, sin violencia ni desmanes. Se vivió una fiesta enorme y además quedó ese momento histórico de la bandera en la cancha, que representa el sentimiento de todo un pueblo.»

Para Miguelena, la clasificación de Argentina a la final del Mundial será recordada no sólo por la hazaña deportiva, sino también porque volvió a poner la causa Malvinas en el centro de la escena internacional.

«Las Malvinas son argentinas y esa bandera quedó para siempre como un símbolo de un reclamo que continúa vigente», concluyó.

Escuchá la Entrevista Completa: