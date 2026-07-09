}Pergamino. En el marco del 96° aniversario del Club Sirio Libanés de Pergamino, el presidente de la institución, Diego Gazza, dialogó con el programa La Mañana de la Radio, de LT35 Radio Mon, donde repasó la historia del club, destacó su presente institucional y adelantó importantes proyectos de cara al centenario que se celebrará en 2030.

Durante la entrevista, Gazza expresó que este nuevo aniversario se vive «con mucha alegría, orgullo y gratitud», recordando a quienes hicieron posible el crecimiento de la institución a lo largo de casi un siglo de historia.

Uno de los conceptos que remarcó fue el carácter abierto e integrador del Club Sirio Libanés. Si bien nació como un espacio de encuentro para inmigrantes sirios y libaneses, hoy es una institución plenamente integrada a la comunidad pergaminense. «La mayoría de quienes participan actualmente no pertenecen a la colectividad, pero encuentran en el club un lugar de pertenencia y contención», explicó.

El dirigente destacó la amplia oferta deportiva y cultural que ofrece la institución, con disciplinas como básquet, vóley, hockey, fútbol, tenis, golf, karate, gimnasia y educación física infantil, además de actividades vinculadas a la cultura árabe, como clases de idioma y danza tradicional.

Gazza también puso en valor el clima familiar que caracteriza al club. «Queremos que cada persona que ingrese sienta que está en su casa. El sentido de pertenencia es uno de nuestros principales objetivos», señaló, resaltando además el trabajo de dirigentes, empleados y colaboradores que sostienen diariamente el funcionamiento de la entidad.

Otro de los aspectos destacados durante la charla fue la tradicional gastronomía sirio-libanesa, considerada uno de los grandes atractivos de la institución y un símbolo de la cultura que representa.

Proyectos rumbo al centenario

Pensando en los 100 años del club, Gazza anunció una serie de iniciativas que ya comenzaron a desarrollarse. Entre ellas, la elaboración de un libro que recopilará la historia de la institución y que será presentado en 2030.

Asimismo, confirmó la continuidad del ciclo de cine árabe que se realiza cada septiembre en la Biblioteca Menéndez y adelantó que este año el club organizará una clínica deportiva con el reconocido entrenador Sergio «Cachito» Vigil, histórico conductor de Las Leonas.

Uno de los anuncios más importantes fue la adquisición de nueve hectáreas ubicadas sobre calle Moreno, donde el Club Sirio Libanés proyecta desarrollar un nuevo complejo deportivo. Si bien reconoció que la obra demandará varios años, expresó el deseo de inaugurar una primera etapa durante las celebraciones del centenario.

«En estos tiempos mantenerse ya es un logro, pero nosotros seguimos apostando al crecimiento. Ese proyecto nos motiva y nos impulsa a seguir trabajando», afirmó.

La entrevista concluyó con un saludo por el Día de la Independencia y un mensaje de agradecimiento a toda la comunidad que acompaña al Club Sirio Libanés, una institución que, a sus 96 años, continúa consolidándose como uno de los espacios deportivos, sociales y culturales más importantes de Pergamino.

Entrevista Completa: