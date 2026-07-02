Marcelo Schierloh destacó el crecimiento de la Escuela de Atletismo, el regreso del Perga Tour y la continuidad de competencias que buscan consolidar a Pergamino como una referencia regional del atletismo.

La Asociación Atlética Pergamino atraviesa un presente de crecimiento sostenido, impulsado por la consolidación de su Escuela de Atletismo, la participación de atletas locales en competencias nacionales y una agenda de eventos que buscará fortalecer el calendario deportivo de la ciudad durante el segundo semestre del año.

Así lo expresó su presidente, Marcelo Schierloh, en diálogo con Gabriel Di Falci para el móvil de LT35 Radio Mon durante el programa La Mañana de la Radio, desde el predio de la institución.

Schierloh destacó las mejoras realizadas en el predio y en la pista de atletismo, enmarcadas dentro del proyecto de la Villa Olímpica. «Nuestro objetivo siempre fue potenciar la pista y convertir a Pergamino en un lugar de referencia para el atletismo. Después, el municipio y el área de Desarrollo Urbano hicieron un trabajo enorme que hoy nos permite disfrutar de un predio realmente hermoso», señaló.

Crecimiento deportivo

El dirigente remarcó que cada fin de semana atletas pergaminenses representan a la ciudad en distintas competencias del país. Entre ellos mencionó la destacada actuación de Soledad Ita, quien obtuvo el sexto puesto en la Maratón de Rosario con una marca personal que mejoró en más de un minuto su registro anterior.

Además, resaltó el trabajo de la Escuela de Atletismo, coordinada por Darío Guarati junto a un grupo de profesores y colaboradores integrado por exatletas y profesionales de distintas áreas, como preparación física, medicina deportiva y nutrición.

«Desde diciembre del año pasado venimos trabajando muy fuerte y ya logramos enviar atletas a torneos nacionales. Este fin de semana participaremos de una Copa Nacional de Clubes y en agosto estaremos presentes en el Provincial de Mar del Plata», indicó.

Escuela gratuita para todas las edades

Schierloh recordó que la Escuela de Atletismo funciona de manera gratuita en la pista municipal.

Los entrenamientos para mayores de 12 años se realizan los lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 19 horas, mientras que los niños de entre 6 y 11 años asisten los martes y jueves de 17.30 a 18.30.

Como único requisito, los participantes deben completar la documentación médica exigida por la Secretaría de Deportes para utilizar las instalaciones.

El dirigente también destacó el regreso de numerosos exatletas que hoy, ya profesionales y con sus carreras laborales desarrolladas, volvieron a entrenar en la institución formando un grupo de corredores mayores de 30 años.

Se viene la 23ª Media Maratón y vuelve el Perga Tour

En materia de competencias, Schierloh confirmó que ya comenzó la organización de la 23ª edición de la Media Maratón Nuestra Señora de la Merced, uno de los eventos deportivos más tradicionales de Pergamino.

«Hoy existen muchas medias maratones en el país, por eso es importante instalar rápidamente nuestra fecha para que los corredores puedan incorporarla a su calendario», explicó.

Además, anunció el regreso del tradicional Perga Tour, que volverá a disputarse el próximo 22 de noviembre, acompañado por otras competencias previstas para diciembre y febrero, además de pruebas de pista y campo y carreras organizadas junto a distintas instituciones locales.

El deporte como herramienta de salud

Finalmente, Schierloh reflexionó sobre el crecimiento del running en Pergamino desde la creación de la Asociación Atlética en el año 2001.

«Antes éramos muy pocos los que corríamos. Con el tiempo la gente empezó a animarse al ver que cualquier persona podía hacerlo, y eso hizo crecer enormemente la cantidad de corredores y grupos de entrenamiento. Lo importante es que cada vez haya más personas haciendo actividad física porque el deporte es salud y mejora la calidad de vida», concluyó.

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