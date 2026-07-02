En diálogo con Gabriel Di Falci para el móvil de LT35 Radio Mon, durante el programa La Mañana de la Radio, el concejal Nicolás Cabrera analizó la situación social y económica que atraviesa Pergamino, presentó una propuesta para facilitar el acceso al gas envasado y cuestionó tanto las políticas del Gobierno nacional como la respuesta del Municipio frente a las necesidades de los vecinos.

Un programa para garantizar el acceso al gas envasado

Cabrera explicó que impulsa un programa municipal de acceso a la garrafa, destinado a asistir a las familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural y que deben afrontar el constante aumento del precio del gas envasado.

El concejal señaló que, con las bajas temperaturas registradas durante las últimas semanas, muchas familias deben destinar una parte importante de sus ingresos a la compra de garrafas para calefaccionarse y cocinar.

«Hay vecinos que necesitan comprar dos o tres garrafas por mes. Acceder a la calefacción y poder cocinar no puede ser un privilegio, sino un derecho», sostuvo.

Asimismo, manifestó su preocupación por la posibilidad de que Pergamino deje de integrar la denominada zona fría, situación que —según indicó— podría provocar importantes aumentos en las tarifas del gas para miles de usuarios.

Críticas a las políticas nacionales

Durante la entrevista, Cabrera aseguró que las medidas económicas implementadas por el Gobierno nacional tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los pergaminenses.

Entre los temas que mencionó se encuentran la situación del sector de discapacidad, el financiamiento universitario, el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro del poder adquisitivo de jubilados y trabajadores y el crecimiento de la vulnerabilidad social.

Reclamos al Gobierno municipal

El edil también cuestionó al Ejecutivo local por considerar que debería priorizar políticas destinadas a atender las necesidades más urgentes de la población.

En ese sentido, señaló que mientras se destinan importantes recursos a obras de infraestructura y remodelaciones urbanas, muchas familias atraviesan dificultades para acceder a servicios básicos y alimentos.

Además, expresó su preocupación por el incremento de personas que buscan comida en los contenedores de residuos, situación que, según afirmó, refleja el deterioro social que vive la ciudad.

La construcción de una alternativa política

Consultado sobre el escenario político con vistas a 2027, Cabrera afirmó que el desafío inmediato es seguir escuchando a los vecinos y elaborar propuestas que respondan a los problemas cotidianos.

También reconoció que dentro del peronismo existen distintos debates sobre el futuro del espacio, aunque consideró que esas discusiones son necesarias para construir un proyecto político sólido.

Finalmente, aseguró que continuará impulsando iniciativas desde el Concejo Deliberante con el objetivo de brindar respuestas concretas a las demandas sociales y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Pergamino.

Entrevista Completa: