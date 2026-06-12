En su sexta visita como gobernador a la ciudad, el mandatario bonaerense Axel Kicillof encabezó una intensa agenda institucional que incluyó la inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes N° 926 del barrio Kennedy y la entrega de móviles policiales para reforzar la seguridad del distrito.

Acompañado por el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso, funcionarios provinciales y autoridades locales, Kicillof puso en funcionamiento ocho patrulleros, diez motocicletas y anunció la incorporación de 90 nuevos efectivos para la Policía Bonaerense en Pergamino.

Durante el acto realizado en el Parque España, el gobernador defendió las inversiones provinciales en educación y seguridad, al tiempo que cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por el recorte de fondos nacionales destinados a las provincias.

«Hoy estamos inaugurando una escuela que había sido paralizada por el Gobierno nacional y que terminamos con recursos de la Provincia y del municipio», sostuvo Kicillof al referirse al nuevo edificio del Jardín N° 926.

Reclamo por la represa de Pergamino

Consultado por periodistas sobre el proyecto de la represa para la ciudad, el gobernador confirmó que la iniciativa continúa en etapa de elaboración, aunque reconoció dificultades derivadas de la paralización de la obra pública nacional.

«Estamos elaborando el proyecto y planificando cómo continuar. El problema es que el Gobierno nacional frenó prácticamente toda la obra pública en la Argentina», afirmó.

En ese sentido, señaló que la Provincia mantiene reclamos ante la Nación por fondos destinados a infraestructura, educación, seguridad y salud.

Seguridad: nuevos móviles y agentes

Kicillof destacó que los vehículos entregados fueron adquiridos con recursos provinciales y aseguró que la Provincia debió reemplazar programas y financiamiento que anteriormente provenían del Estado nacional.

«Hoy entregamos ocho vehículos, diez motos y sumamos 90 efectivos para Pergamino. Son inversiones que hacemos con fondos de los bonaerenses para seguir fortaleciendo la seguridad», expresó.

El mandatario también remarcó las mejoras implementadas en la formación policial, la renovación de chalecos antibalas, la incorporación de tecnología y la coordinación entre Provincia y municipios para el monitoreo de los patrulleros.

Educación e infraestructura

Durante su discurso, el gobernador repasó las políticas educativas de su gestión y aseguró que desde 2019 se realizaron más de 8.500 obras en establecimientos educativos bonaerenses.

Además, destacó la construcción de nuevos edificios escolares, la ampliación de aulas y la recuperación de escuelas históricas.

«Ya inauguramos 316 edificios escolares nuevos en la provincia y más de mil espacios educativos entre escuelas, ampliaciones y reconstrucciones», indicó.

Críticas a Milei por los recortes

Gran parte de la exposición estuvo dedicada a cuestionar el ajuste impulsado por la administración nacional. Kicillof aseguró que los recortes afectan a jubilados, docentes, programas de medicamentos, obra pública y seguridad.

«El Gobierno nacional se retiró de áreas fundamentales y muchas de esas responsabilidades terminan recayendo sobre la Provincia y los municipios», afirmó.

También advirtió sobre la situación económica y sostuvo que la caída de la actividad impacta en la recaudación y en el financiamiento de servicios esenciales.

Una nueva visita a la ciudad

Kicillof recordó que se trata de su sexta visita oficial a Pergamino desde que asumió la gobernación y reafirmó el compromiso de continuar acompañando al distrito con inversiones en educación, salud, seguridad e infraestructura.

«Donde hay una necesidad nace un derecho. Con dificultades y con un contexto complejo, vamos a seguir trabajando para dar respuestas a los bonaerenses», concluyó.

Cobertura especial de Gabriel Di Falci para Radio Mon Pergamino AM 1540.