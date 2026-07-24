En diálogo con el móvil de La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, referentes de la organización de la próxima Expo Rural de Pergamino adelantaron los principales atractivos que tendrá una nueva edición de la muestra, que volverá a reunir a productores, cabañeros, empresas y público de toda la región.

Uno de los ejes centrales será la actividad ecuestre, donde se desarrollarán las tradicionales juras morfológicas que consagran a los mejores ejemplares de las distintas categorías. Además, volverá a realizarse la prueba de Tipo y Actitud, una disciplina incorporada hace tres años que evalúa no solo la conformación física de los animales, sino también sus movimientos, comportamiento y aptitudes funcionales.

Los organizadores también destacaron la realización de la Sello de Incentivo de Oro (SIO) y de la tradicional Prueba Felipe Z. Ballester, considerada por los especialistas como una de las competencias más exigentes y prestigiosas del país.

«Es una prueba donde se aprecia la precisión, la exactitud y el adiestramiento del caballo. Para quienes conocemos esta actividad, es una de las evaluaciones más importantes que existen», señalaron durante la entrevista.

La Prueba Campeona, uno de los grandes espectáculos

Otro de los momentos más esperados será la Prueba Campeona, que reúne tríos de caballos en una competencia dinámica y muy atractiva para el público.

Tras el éxito de la edición anterior, que reunió 145 animales, este año la convocatoria será aún mayor. Solo para esta prueba participarán 24 tríos, lo que representa 72 caballos en competencia sobre la nueva pista construida por la Sociedad Rural de Pergamino.

Una muestra regional cada vez más completa

En materia de maquinaria agrícola, los organizadores aseguraron que la exposición volverá a ofrecer una de las propuestas más importantes de la región.

Si bien aclararon que no busca compararse con megaeventos nacionales como AgroActiva o Expoagro, remarcaron que la Expo Rural de Pergamino se consolidó como una de las muestras regionales más completas, con la participación de concesionarias locales y empresas provenientes de distintas ciudades, especialmente de Arrecifes.

El predio contará con una amplia exhibición de maquinaria de última generación, incorporando las tecnologías que hoy marcan el rumbo del sector agropecuario.

Regresa la exposición de aves y conejos

En el sector ganadero volverán a estar presentes los bovinos y ovinos, mientras que este año también regresarán las exposiciones de aves y conejos, luego de las restricciones sanitarias que habían impedido su realización en ediciones anteriores.

En bovinos, las razas Hereford y Angus volverán a tener un papel destacado.

Una de las novedades será que la exposición Angus de Pergamino ascendió de categoría D a categoría C, un reconocimiento que eleva el nivel de la muestra y refleja el respaldo de la Asociación Argentina de Angus.

Además, se está organizando un remate de terneras Angus seleccionadas, una nueva categoría impulsada por la entidad para promover futuras madres con certificación de calidad genética, destinadas a mejorar los rodeos de todo el país.

Invitación abierta a toda la comunidad

Desde la organización destacaron el gran momento que atraviesa la ganadería y remarcaron la importancia de seguir fortaleciendo este espacio para los productores de la región.

Finalmente, invitaron a productores, empresarios, estudiantes y al público en general a recorrer la exposición y disfrutar de una propuesta que combinará genética, tecnología, maquinaria, ganadería y espectáculos durante toda la muestra.

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