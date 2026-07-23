En una entrevista realizada en La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon AM 1540, María Isabel Robles invitó a toda la comunidad a participar de la segunda edición de «Tejiendo Esperanza», una propuesta solidaria que busca acompañar a personas que atraviesan tratamientos oncológicos y visibilizar el trabajo de dos organizaciones locales que brindan contención a pacientes y sus familias.

La actividad se llevará a cabo el domingo 26 de julio, desde las 14:30 horas, en el Galpón de la Juventud, dentro del Parque Belgrano, con entrada libre y gratuita.

María Isabel explicó que el evento nació el año pasado con el objetivo de homenajear a las tejedoras y, al mismo tiempo, generar un espacio de encuentro y solidaridad.

«Queríamos hacer algo que movilizara a la comunidad de Pergamino y que también ayudara a quienes trabajan todos los días acompañando a pacientes oncológicos», expresó.

Dos instituciones que acompañan en los momentos más difíciles

La jornada tendrá como protagonistas a Corazones en Acción, organización dedicada a la confección de pelucas solidarias para mujeres y niñas que atraviesan tratamientos contra el cáncer, y a la Fundación Fortaleza, que brinda acompañamiento integral a pacientes oncológicos y sus familias mediante asistencia en trámites, medicamentos, turnos médicos, apoyo psicológico y distintos talleres.

Durante el encuentro, las voluntarias compartirán con el público cómo desarrollan su labor diaria y de qué manera quienes lo deseen pueden colaborar con ambas instituciones, ya sea asociándose o participando de sus actividades.

Una tarde para aprender, compartir y ayudar

Uno de los ejes principales será el tejido de gorros para pacientes oncológicos. No es necesario tener experiencia previa: la organización pondrá a disposición lana, agujas y materiales para que cualquier persona pueda aprender.

Además, quienes participen recibirán un portaagujas confeccionado especialmente para la ocasión.

«Queremos que la gente se siente, participe y conozca el enorme trabajo que realizan estas organizaciones», señaló Robles.

Música, espectáculos y participación de instituciones locales

La propuesta también contará con espectáculos artísticos y la participación de diferentes instituciones de Pergamino.

Está prevista la actuación del Ballet Aire Criollo, mientras que la conducción estará a cargo de Daniela Colola. También participarán integrantes de La Granja, quienes instalarán un puesto para ofrecer sus productos y recaudar fondos.

Durante la jornada habrá además espacios destinados a la concientización y prevención, con información vinculada al cáncer y al acompañamiento de quienes atraviesan esta enfermedad.

Una invitación abierta a toda la comunidad

Desde la organización destacaron que la actividad está pensada para toda la familia y que no hace falta inscribirse previamente.

«Conocer es amar. Cuanto más conozcamos el trabajo de estas instituciones, más solidarios vamos a ser», reflexionó María Isabel durante la entrevista.

La invitación queda abierta para que vecinos de todas las edades se acerquen el próximo domingo, compartan una tarde diferente y colaboren con una causa que busca brindar abrigo, contención y esperanza a quienes más lo necesitan.