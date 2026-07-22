La obra “Una cosa de locos”, protagonizada por integrantes de la Granja San Camilo de Pergamino, tendrá este miércoles una segunda función en el Teatro Unión, luego del éxito alcanzado en su estreno, donde la sala se llenó y quedó público sin poder ingresar.

En diálogo con Pamela Lombari en el programa La Mañana, que se emite por LT35 Radio Mon Pergamino, el director de la propuesta, Martín Lencina, expresó su entusiasmo por la nueva presentación prevista para las 20 horas.

“Nos sorprendió muchísimo. Habíamos vendido unas cien entradas anticipadas, pero la gente se acercó a último momento, llenamos la sala y quedó gente afuera. Por eso decidimos hacer esta segunda función, para la que ya quedan muy pocas entradas”, señaló.

La iniciativa tiene un fin solidario: todo lo recaudado será destinado a la Granja San Camilo, institución que trabaja en el acompañamiento integral de personas con problemáticas de salud mental.

Teatro como herramienta de inclusión

Lencina, docente, actor y director teatral, coordina desde hace diez años el taller de teatro de la granja. Los once actores que participan de la obra son personas que actualmente se encuentran internadas y que, según contó, viven su primera experiencia sobre un escenario.

“Ellos están descubriendo el teatro desde cero: los juegos, las improvisaciones, la construcción de personajes y también todo lo que implica una puesta en escena. Tener sus flyers, su camarín y subirse al escenario es algo muy movilizante”, explicó.

El taller se desarrolla los miércoles por la mañana en el propio Teatro Unión, gracias al acompañamiento del Municipio. Para el director, ensayar en el mismo espacio donde luego se realiza la función resulta fundamental para que los participantes puedan familiarizarse con el escenario y el vínculo con el público.

Una creación colectiva

“Una cosa de locos” es una creación colectiva construida a partir de ideas y personajes aportados por los propios participantes. La historia transcurre en un hospital donde distintos personajes llegan para ser atendidos, dando lugar a situaciones de humor, emoción y reflexión.

El elenco está integrado por once actores, entre ellos Lautaro, Renzo, Alexis, Facundo, Gustavo, Nahuel, Nelson y Gonzalo, entre otros.

Además de la obra principal, la función incluirá una presentación sorpresa preparada por el grupo, con un mensaje especialmente pensado para el público.

“Van a reír, van a llorar y van a pasar un gran momento. Por el trabajo de los chicos y por el mensaje que dejan, realmente vale la pena venir”, afirmó Lencina.

Entradas

La función se realizará este miércoles 22 de julio a las 20 horas en el Teatro Unión. Las entradas pueden reservarse comunicándose al 2477 50-3131.

Desde la organización destacaron la respuesta de la comunidad pergaminense y el acompañamiento de los medios de comunicación, que permitió visibilizar una propuesta donde el arte se convierte en una herramienta de inclusión, expresión y encuentro.