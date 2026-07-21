El periodista y escritor llegará este viernes a Pergamino para presentar la segunda edición de su libro dedicado a Hebe de Bonafini. En diálogo con LT35 Radio Mon, reflexionó sobre la vigencia del legado de la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo y destacó que la obra busca comprenderla y celebrarla.

El periodista y escritor Demetrio Iramain visitará Pergamino este viernes para presentar la edición ampliada de Hebe y la fábrica de sombreros, un libro construido junto a Hebe de Bonafini durante la pandemia y que, según su autor, constituye «una excusa para celebrar a Hebe, comprenderla y quererla».

En una entrevista concedida a Carly Antúnez Clerc en el programa Nuestro Tiempo en las Tardes, por LT35 Radio Mon, Iramain expresó su entusiasmo por llevar la obra al interior del país.

«Cada vez que salgo de Buenos Aires para presentar el libro siento que se justifica aún más el trabajo, porque permite llevar a Hebe más lejos, compartir su historia con compañeros y compañeras de otros lugares», afirmó.

El autor explicó que el libro no responde al formato tradicional de una biografía, sino que se trata de una «crónica poética» elaborada junto a la propia Bonafini, quien participó activamente en su construcción antes de su fallecimiento, en noviembre de 2022.

«La frescura del libro tiene que ver con haberlo pensado junto a ella, sin la nostalgia que inevitablemente llegó después de su partida», sostuvo.

Una figura vigente

Durante la entrevista, Iramain aseguró que la figura de Hebe de Bonafini mantiene plena actualidad en el contexto político y social argentino.

«Hebe es contemporánea nuestra permanentemente. Su ejemplo sigue siendo necesario para este presente. El libro también pretende ser una herramienta de intervención política, una invitación a comprender qué de todo lo que hizo y dijo nos sirve para esta época», señaló.

El escritor remarcó que la obra no propone imitar a Bonafini, sino rescatar las enseñanzas que dejó a partir de su historia personal y colectiva al frente de Madres de Plaza de Mayo.

La historia detrás del título

Consultado sobre el origen del nombre del libro, Iramain explicó que la fábrica de sombreros hacía referencia al establecimiento donde trabajaba el padre de Hebe, en Ensenada.

Según relató, ese ámbito marcó profundamente la infancia de Bonafini y le permitió conocer desde pequeña las luchas obreras, la solidaridad entre trabajadores y las desigualdades sociales que luego influirían en su compromiso político.

«Nos pareció una buena síntesis de su origen y también de su proyección. A Hebe le gustó el título y así quedó», recordó.

Recuerdos de una militante apasionada

A lo largo de la conversación también repasó algunos de los episodios más emblemáticos de la vida de Bonafini, como el histórico encuentro con Bono, líder de U2, durante la visita de la banda a la Argentina en 1998.

Iramain recordó que aquella imagen del cantante con el pañuelo blanco de las Madres fue producto de un impulso espontáneo de Hebe.

«Ella era así, apasionada. No medía las consecuencias. Actuaba desde el compromiso y desde la emoción», describió.

También evocó las agresiones sufridas por Bonafini durante distintas manifestaciones, como la represión en La Plata en 1996 y los hechos del 20 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo.

Presentación en Pergamino

Demetrio Iramain presentará la edición ampliada de Hebe y la fábrica de sombreros este viernes a las 18 horas en el Sindicato de Correos, ubicado en 9 de Julio 749, de Pergamino.

El autor adelantó que el encuentro tendrá un formato participativo.

«Me gusta que quienes asisten cuenten también sus anécdotas y hagan preguntas. En cada presentación aparece una Hebe distinta y eso es lo que más me entusiasma», concluyó.

Entrevista Completa: