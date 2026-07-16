Antes del inicio de las vacaciones de invierno y en la previa del Día del Amigo, el Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino será sede de una nueva edición de Mercado Los Álamos, una propuesta que combina diseño, arte, gastronomía y experiencias participativas para toda la familia.

Así lo contó en LT35 Radio Mon Pergamino Gisela Espíndola, una de las organizadoras del evento, quien invitó a la comunidad a disfrutar de una jornada diferente este sábado de 11:30 a 17:30, con entrada libre y gratuita.

Un mercado pensado para vivir experiencias

Durante la entrevista, Espíndola explicó que Mercado Los Álamos no es una feria tradicional, sino un espacio donde el público puede interactuar con emprendedores, artistas y creadores, participando de distintas actividades.

Entre las propuestas habrá exposición de obras de arte, talleres abiertos para intervenir piezas de cerámica, espacios de decoración, lectura de cuentos a cargo de sus propias autoras y una amplia variedad de productos de diseño elaborados por emprendedores.

«El foco está en el punto de encuentro y en crear comunidad para todos los que valoran la excelencia, los detalles y el trabajo hecho con amor», destacó.

Gastronomía y actividades para toda la familia

Además del recorrido por el mercado, quienes asistan podrán disfrutar de la propuesta gastronómica del bar del club, con opciones para todos los gustos, incluyendo menú para personas celíacas.

La idea es que familias, grupos de amigos o quienes decidan asistir solos puedan compartir una jornada distinta, con actividades para todas las edades en un entorno pensado para disfrutar.

Más de 20 emprendedores

La cuarta edición de Mercado Los Álamos reunirá entre 20 y 30 emprendedores, muchos de ellos participando por primera vez en Pergamino.

La iniciativa nació en diciembre y ya recorrió distintos espacios de la ciudad, consolidándose como un mercado itinerante que busca acercar propuestas creativas a diferentes puntos de Pergamino.

Si llueve, el evento se realiza igual

La organización confirmó que, en caso de mal tiempo, la actividad se trasladará a un moderno espacio cubierto, vidriado y completamente equipado dentro del Club Gimnasia y Esgrima, por lo que la jornada se desarrollará con total normalidad.

La invitación

La cita es este sábado de 11:30 a 17:30 en el predio de rugby y hockey del Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino, con entrada libre y gratuita.

Arte, diseño, talleres, decoración, literatura, emprendedores locales y una excelente propuesta gastronómica serán parte de una experiencia pensada para compartir y descubrir nuevas propuestas.