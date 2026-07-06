Ricardo Fusco, representante gremial docente, aseguró en LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540 que la propuesta salarial presentada por el Gobierno bonaerense fue considerada «absolutamente insuficiente» y confirmó que las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio, a la espera de una nueva convocatoria antes del próximo lunes.

Durante una entrevista en La Mañana de la Radio, Fusco explicó que el encuentro paritario realizado el pasado viernes contó con la participación de representantes del Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Hacienda de la provincia.

En materia salarial, la Provincia ofreció un incremento del 2,5%, que sería abonado el próximo mes. Sin embargo, los gremios rechazaron la propuesta al considerar que no alcanza a compensar la pérdida frente a la inflación.

«En lo que va del año hemos tenido un 9% de aumento y la inflación ya supera ampliamente ese porcentaje. Estamos entre siete y ocho puntos por debajo, por lo que aceptar un 2,5% está fuera de consideración», sostuvo.

Reclamos que continúan sin respuesta

Además de la cuestión salarial, Fusco indicó que los sindicatos volvieron a plantear problemas que, según afirmó, se mantienen desde hace años y aún no encuentran solución.

Entre los principales reclamos mencionó:

La violencia en las escuelas.

La sobrecarga laboral docente.

Los inconvenientes vinculados al sistema de licencias (SiDIM).

Otros problemas administrativos y laborales que afectan el funcionamiento de los establecimientos educativos.

El dirigente recordó que la última actualización salarial quedó desfasada hace dos meses y que, desde entonces, las convocatorias realizadas por el Ejecutivo no ofrecieron respuestas satisfactorias.

Esperan una convocatoria antes del cierre de liquidación de sueldos

Tras el rechazo de la propuesta, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio, aunque todavía no hay una fecha confirmada para retomar la negociación.

Fusco remarcó que el tiempo es un factor clave, ya que si el Gobierno no convoca una nueva reunión antes del próximo lunes, los haberes del mes siguiente quedarán liquidados sin posibilidad de incorporar un nuevo aumento.

«La expectativa es que nos vuelvan a convocar y podamos llegar a un acuerdo que realmente recupere parte del poder adquisitivo perdido», expresó.

Pedido de información sobre el Fondo Educativo en Pergamino

Por otra parte, el representante docente informó que, durante la jornada del paro provincial, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense presentaron una nota tanto en la Municipalidad como en la Subsecretaría de Educación de Pergamino para solicitar información sobre la utilización del Fondo Provincial de Educación.

Según explicó, el objetivo es conocer el destino de esos recursos, ya que el 60% del fondo es administrado por el Municipio y el 40% por el Consejo Escolar.

En ese marco, confirmó que fueron convocados a una reunión con concejales de Unión por la Patria y el Frente Renovador, prevista para este martes a las 10 de la mañana en la Municipalidad.

«Queremos conocer en qué se están utilizando esos recursos, que pertenecen a todos los contribuyentes de Pergamino y de la provincia», concluyó Fusco.

Entrevista Completa: