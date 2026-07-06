Desde este 6 de julio y hasta el 18 de julio, se desarrolla en Pergamino una nueva campaña gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos en 16 veterinarias privadas de la ciudad, una iniciativa impulsada por la Dirección de Veterinaria Municipal junto a profesionales del ámbito privado.

En diálogo con «La Mañana de la Radio», por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, la directora de Veterinaria Municipal, Fernanda Lauzzo, destacó la importancia de aprovechar esta oportunidad para mantener protegidas a las mascotas.

«La vacunación antirrábica es la única herramienta que tenemos para prevenir esta zoonosis. Una vez que la enfermedad se desarrolla, es mortal, por eso es fundamental vacunar todos los años a perros y gatos a partir de los tres meses de edad», explicó.

La funcionaria recordó que todos los animales deben recibir la vacuna, independientemente de si son agresivos o permanecen dentro del hogar. Además, señaló que una mascota puede contagiarse, por ejemplo, al tener contacto con un murciélago infectado, incluso sin que sus dueños lo adviertan.

Respecto al funcionamiento de la campaña, Lauzzo indicó que cada veterinaria atenderá según sus propios días y horarios, por lo que recomendó consultar previamente antes de concurrir. La aplicación de la vacuna en los consultorios adheridos será completamente gratuita.

En aquellos casos en que se solicite la vacunación a domicilio, aclaró que la dosis seguirá siendo gratuita, aunque el costo del traslado dependerá de cada profesional veterinario.

La directora también destacó el compromiso de las veterinarias privadas que participan de la iniciativa.

«Los veterinarios esperan esta campaña y participan de manera totalmente voluntaria. Es un trabajo que realizan por compromiso con la salud pública y gracias a ese acompañamiento logramos aumentar la cobertura de vacunación y facilitar el acceso de los vecinos a este servicio», señaló.

Desde la Dirección de Veterinaria Municipal invitan a todos los vecinos a acercarse a las veterinarias adheridas y aprovechar la campaña, que busca prevenir una enfermedad grave y proteger tanto la salud animal como la salud de toda la comunidad.

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