El cineasta pergaminense Francisco Marise dialogó con Carly Antúnez Clerc en el programa Nuestro Tiempo de Radio, que se emite por LT35 Radio Mon AM 1540, donde compartió detalles de uno de los momentos más importantes de su carrera: el estreno mundial de su segundo largometraje, Camionero, en la competencia Próxima del prestigioso Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, que se desarrollará del 3 al 11 de julio en la República Checa.

Durante la entrevista, Marise explicó que Camionero retrata el universo de quienes viven y trabajan en las rutas argentinas, poniendo el foco en los momentos de espera más que en los viajes. La película combina ficción y documental, ya que fue realizada con actores naturales: camioneros, camioneras, gomeros, trabajadores de paradores y otros protagonistas reales de ese mundo.

«Quise retratar qué hacen los camioneros cuando no viajan. Nos imaginamos que siempre están manejando, pero gran parte de su trabajo consiste en esperar una carga, descansar o permanecer lejos de sus casas», expresó el director.

Marise también reflexionó sobre la transformación que atraviesa el oficio del camionero. Según explicó, la automatización del transporte, los nuevos sistemas de control y monitoreo, y la desaparición de los tradicionales paradores ruteros están modificando profundamente una cultura que durante décadas formó parte del paisaje argentino.

«Se va perdiendo toda la épica, la aventura y el folclore que tenía ese universo. También desaparecen esos lugares únicos al costado de las rutas, reemplazados por espacios cada vez más estandarizados», sostuvo.

Para realizar la película, el director recorrió más de 17.000 kilómetros por distintas rutas del país. El rodaje incluyó locaciones en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Mendoza y Santiago del Estero, entre otras provincias, recorriendo junto a camioneros gran parte del norte argentino.

Consultado sobre el estreno en Karlovy Vary, uno de los festivales de cine más importantes del mundo, Marise destacó la relevancia del acontecimiento.

«Es un privilegio enorme. Es uno de los festivales de clase A más prestigiosos y con una selección muy exigente. Poder presentar allí la película es una alegría inmensa», afirmó.

El realizador, que actualmente alterna su residencia entre Argentina y el País Vasco español, recordó además que su vínculo con el mundo de las rutas nació en Pergamino y Colón, donde pasó gran parte de su infancia.

«Esas imágenes de la ruta, de los camiones detenidos en medio del campo, de las luces de los paradores, siempre me acompañaron y fueron las que terminaron inspirando esta película», contó.

Antes de despedirse, Marise expresó su deseo de que Camionero pueda proyectarse próximamente en Pergamino antes de llegar a plataformas digitales.

«Me gustaría mucho que la película pudiera verse en un cine de Pergamino. Las salas siguen siendo un lugar de encuentro donde, además de ver una película, se puede compartir y conversar sobre ella», señaló.

Desde LT35 Radio Mon, Carly Antúnez Clerc felicitó al director pergaminense por este nuevo logro internacional y le deseó el mayor de los éxitos en el festival, donde Camionero tendrá su estreno mundial el próximo 8 de julio, con cinco funciones programadas durante el certamen.

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