El programa funcionará desde ahora en la sede ubicada frente a la Terminal de Ómnibus. Las actividades comienzan el 24 de agosto e incluyen propuestas de tecnología, actividad física, idiomas, cultura y oficios.

El Equipo Móvil de La Mañana de Radio Mon Pergamino, con Gabriel Di Falci, visitó la nueva sede del Programa de Educación y Promoción para Adultos Mayores (PEPSAM) de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), que ya funciona en el predio universitario de Vela y Estrada, frente a la Terminal de Ómnibus.

Durante la entrevista, Juan Carlos «Pacalo» Picco explicó que el traslado busca acercar la universidad a nuevos sectores de la ciudad, especialmente a los vecinos de los barrios Villa Sandrini, Procrear y Malvinas.

«Nos mudamos literalmente al predio universitario. Queremos que la gente del barrio se acerque, pregunte y conozca todas las propuestas que tenemos», señaló.

Un punto estratégico para acercar la universidad a más vecinos

Picco destacó que la nueva ubicación facilita el acceso gracias a la cercanía con la Terminal de Ómnibus, donde confluyen numerosas líneas de colectivo.

Además, remarcó que esa zona cuenta con menos espacios recreativos e instituciones deportivas que el centro de la ciudad, por lo que la presencia del PEPSAM representa una nueva oportunidad para quienes buscan realizar actividades de formación, recreación y bienestar.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para el programa de adultos mayores permanecen abiertas durante esta semana y pueden realizarse de tres maneras:

Presencialmente en la sede de Vela y Estrada (ingreso por calle Estrada, frente a la Terminal).

Por WhatsApp al 2477-53-8652.

A través de la página web de la UNNOBA, ingresando a la Secretaría de Extensión, donde también se encuentra disponible toda la oferta de cursos y talleres.

Cuándo comienzan las actividades

El PEPSAM iniciará sus actividades el lunes 24 de agosto, mientras que las propuestas de oficios, cultura, idiomas y competencias laborales comenzarán el 7 de septiembre.

Una amplia oferta para adultos mayores

Entre las actividades disponibles se encuentran:

Tecnología para aprender a usar celulares y computadoras.

Yoga.

Cuerpo en Movimiento.

Ritmos y actividad física.

Danzas folclóricas.

Tango.

Filosofía.

Escritura.

Idiomas.

Talleres culturales y de oficios.

«Hay propuestas para todos los gustos e intereses. Queremos que la gente pregunte, porque los vamos a orientar para encontrar la actividad que mejor se adapte a cada uno», concluyó Picco.

La visita del Equipo Móvil de Radio Mon permitió mostrar de cerca el funcionamiento del nuevo espacio y difundir una propuesta que busca fortalecer el vínculo entre la universidad pública y la comunidad de Pergamino.

Entrevista Completa: