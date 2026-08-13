A ocho meses de iniciado 2026, la Cooperativa de Recuperadores Urbanos de Pergamino continúa reclamando respuestas ante el cierre de la planta de reciclaje. Mónica Stancovich, referente de la organización, aseguró en “Nuestro Tiempo de Radio”, por LT35 Radio Mon Pergamino, que los trabajadores no volvieron a tener diálogo con el Municipio y advirtió por el impacto laboral y ambiental de la situación.

La situación de los trabajadores vinculados a la recuperación de residuos en Pergamino continúa sin resolución. Así lo expresó Mónica Stancovich, referente de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos de Pergamino, durante una entrevista con Carly Antúnez Clerc en el programa “Nuestro Tiempo de Radio”, que se emite por LT35 Radio Mon Pergamino.

Stancovich recordó que los integrantes de la cooperativa desarrollaron durante casi dos años tareas en la planta de reciclaje, donde se clasificaban y acondicionaban distintos materiales recuperables. Sin embargo, tras el cierre de las instalaciones, la actividad quedó prácticamente paralizada.

“Estamos como estuvimos todo este tiempo, sin respuesta del municipio, con los mismos compañeros, sin poder trabajar”, sostuvo la referente de la cooperativa.

Decenas de familias quedaron sin su fuente de ingresos

Durante la entrevista, Stancovich detalló la dimensión laboral que tenía la actividad. Según explicó, 32 personas de distintas familias trabajaban dentro del galpón, mientras que otras 27 familias recuperaban materiales en la vía pública. A ellas se sumaban quienes realizaban tareas de recuperación directamente en el relleno sanitario.

“Hoy no tenés ni las 27 familias de calle, ni las 32 familias que estaban dentro del galpón clasificando y enfardando”, afirmó.

La referente de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos de Pergamino explicó que la actividad representaba una fuente de ingresos concreta para los trabajadores. Según señaló, quienes desarrollaban tareas en la planta cobraban alrededor de 78.000 pesos cada quince días.

“Ellos salían con lluvia, con sol, con calor, con todo, a trabajar. Porque sabían que ese esfuerzo que ellos hacían tenía su recompensa a los quince días. Hoy por hoy no lo tienen”, manifestó.

Materiales reciclables que terminan enterrados

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Stancovich está relacionado con el destino de los residuos que podrían ser recuperados.

La trabajadora enumeró distintos materiales que anteriormente eran separados y comercializados: cartón, nylon, plástico, envases de yogur, latas, vidrio y otros elementos reciclables.

“Todos esos materiales los juntaban los mismos compañeros. Hoy se está enterrando toda esa clase de material, lo están tapando”, aseguró.

Para la cooperativa, el problema excede la cuestión laboral. La falta de recuperación implica, según plantearon, que una mayor cantidad de materiales potencialmente reciclables termine en el relleno sanitario, con el consecuente impacto ambiental.

Reclamos por las condiciones de acceso al relleno

Stancovich también se refirió a las actuales condiciones para quienes intentan recuperar materiales en el relleno sanitario.

Según relató, los recuperadores pueden ingresar durante un período limitado, de 16 a 18 horas, lo que considera insuficiente para desarrollar una actividad de recuperación efectiva.

También cuestionó que actualmente haya una sola persona vinculada a una cooperativa trabajando en el lugar. “Una cooperativa, lo mínimo que tenés que tener son ocho personas por cuadrilla”, explicó.

La referente sostuvo además que quienes logran reunir materiales encuentran dificultades para comercializarlos. Según indicó, actualmente existe un comprador que adquiere principalmente cartón y paga un precio muy bajo.

“Lo único que compra es cartón”, señaló, y explicó que anteriormente los recuperadores trabajaban con entre 12 y 13 tipos diferentes de materiales reciclables.

Un petitorio presentado al intendente

Ante la falta de respuestas, la Cooperativa de Recuperadores Urbanos de Pergamino presentó un petitorio ante el intendente Javier Martínez.

De acuerdo con lo relatado por Stancovich, la presentación fue realizada en junio y hasta el momento no obtuvieron una respuesta ni fueron convocados a una reunión.

“Hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta ni de él, ni de ninguno”, afirmó.

La organización también tiene previsto presentar un pedido ante el Concejo Deliberante para intentar encontrar una alternativa que permita retomar la actividad.

Entre las posibilidades, Stancovich mencionó la necesidad de establecer algún tipo de acuerdo que permita a las distintas organizaciones compartir el espacio y las instalaciones de la planta.

“Es gente que quiere trabajar”

Durante la entrevista quedó expuesto que uno de los principales reclamos de la cooperativa es recuperar una fuente laboral que, según sus integrantes, permitía sostener a numerosas familias.

“Es gente que quiere trabajar”, destacó Carly Antúnez Clerc durante la conversación.

Stancovich agregó que la organización cuenta con las maquinarias que utilizaban durante el funcionamiento de la planta. Según explicó, esos equipos pertenecen a la cooperativa y fueron utilizados durante el período en que desarrollaron allí sus tareas.

El planteo de los recuperadores reúne así dos reclamos centrales: volver a contar con una fuente de trabajo y recuperar materiales que actualmente terminan enterrados como residuos.

“Si se quiere tener voluntad, se puede llegar a tenerla”, sostuvo Stancovich, quien volvió a cuestionar la falta de diálogo con las autoridades municipales.

Al finalizar la entrevista, la referente de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos de Pergamino agradeció el espacio brindado por “Nuestro Tiempo de Radio” para dar a conocer la situación de los trabajadores y pidió que el reclamo pueda ser escuchado por la comunidad.

Desde el programa conducido por Carly Antúnez Clerc se comprometieron a continuar siguiendo el tema y actualizar la información ante cualquier novedad.

El reclamo vuelve a poner en el centro de la agenda el futuro de la planta de reciclaje de Pergamino, la situación de los recuperadores urbanos y el destino de los materiales que podrían ser reutilizados antes de terminar enterrados en el relleno sanitario.

Entrevista Completa: