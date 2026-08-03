En el marco del paro nacional docente y de la medida de fuerza convocada por ATE, sindicatos docentes y estatales de Pergamino, entre ellos ATE, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, realizaron este lunes una conferencia de prensa para reclamar al Municipio información sobre el destino y la ejecución del Fondo de Financiamiento Educativo.

El móvil de La Mañana de la Radio, con Gabriel Difalci, estuvo presente en la conferencia donde los representantes gremiales dieron lectura a un documento conjunto en el que expresaron su preocupación por la falta de respuestas oficiales.

Los dirigentes recordaron que hace más de un mes presentaron una nota tanto en la Municipalidad como en la Dirección de Educación Municipal solicitando un informe detallado sobre la utilización del Fondo de Financiamiento Educativo. Posteriormente, el mismo pedido fue ingresado en el Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento, aunque aseguraron que hasta el momento no obtuvieron ninguna respuesta por las vías institucionales.

Según manifestaron, la ausencia de información genera preocupación debido a que numerosas escuelas del distrito continúan afrontando problemas de infraestructura, mantenimiento, equipamiento, condiciones edilicias y funcionamiento de cocinas y comedores escolares.

Durante la conferencia señalaron que el Fondo de Financiamiento Educativo fue creado para fortalecer el sistema educativo y sostuvieron que toda la comunidad tiene derecho a conocer cómo se administran esos recursos y cuáles son los criterios utilizados para su distribución.

Los representantes gremiales indicaron además que, de acuerdo con la información publicada por la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Pergamino recibiría alrededor de 4.000 millones de pesos por este concepto y recordaron que, por ley, al menos el 40% de esos fondos debe destinarse a infraestructura escolar, mantenimiento y equipamiento de las instituciones educativas, lo que representa una inversión aproximada de entre 1.600 y 1.700 millones de pesos.

En ese sentido, remarcaron que esos recursos constituyen una herramienta fundamental para dar respuesta a las necesidades de las escuelas y que la comunidad educativa tiene derecho a conocer cómo se ejecutan.

Los dirigentes también afirmaron que, según relevamientos realizados entre directivos de establecimientos educativos, existen instituciones que deben afrontar la compra de elementos de limpieza mediante las cooperadoras escolares debido a la falta de recursos.

Asimismo, señalaron que tampoco pudieron acceder a información sobre la ejecución del Fondo correspondiente a los años 2024 y 2025, indicando que esas rendiciones deberían encontrarse publicadas en el sitio web oficial del Municipio.

Finalmente, desde la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) reafirmaron que el reclamo no busca generar una confrontación, sino ejercer el derecho de acceso a la información pública y garantizar que los recursos destinados a la educación lleguen efectivamente a las escuelas que más lo necesitan.

La cobertura completa de la conferencia de prensa fue realizada por Gabriel Difalci para el móvil de La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon Pergamino.