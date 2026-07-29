En el marco del acto en el que el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino distinguió al periodista Gustavo Pérez Ruiz como Pergaminense Sobresaliente, la exconcejal Leticia Conti dialogó con LT35 Radio Mon y compartió la historia detrás del proyecto que hizo posible este reconocimiento.

Conti recordó que la iniciativa fue presentada el año pasado junto a Jorge Charrio, con el objetivo de homenajear a Pérez Ruiz cuando cumplía 40 años de trayectoria periodística. Según explicó, la propuesta nació del convencimiento de que su aporte a la comunicación local y su permanente compromiso con la comunidad merecían un reconocimiento institucional.

«Nos parecía importante poder hacerle un homenaje por todo su aporte a la historia de los medios de comunicación y porque, en mi caso, que soy periodista de base, nos ha inspirado, nos ha alentado, nos ha ayudado y nos ha dado oportunidades. Esa generosidad merece ser reconocida, sobre todo en una época de tanto individualismo», expresó.

La exconcejal también recordó que, en una primera instancia, el proyecto no logró reunir los votos necesarios para su aprobación. Sin embargo, destacó el trabajo realizado posteriormente por los concejales que continuaron impulsando la iniciativa hasta conseguir el consenso necesario para convertirla en realidad.

«Mis compañeros y compañeras siguieron trabajando con las mismas convicciones y hoy estamos aquí para celebrar a Gustavo y su enorme labor periodística», señaló.

Durante la entrevista, Conti remarcó además que la importante convocatoria de vecinos y referentes de distintos ámbitos durante el acto demuestra el cariño y el reconocimiento que la comunidad ya le había otorgado al periodista mucho antes de la distinción oficial.

«El pueblo de Pergamino ya lo había puesto en ese lugar y hoy el Concejo Deliberante reconoce lo que la comunidad ya le había dado a Gustavo», afirmó.

Finalmente, manifestó su satisfacción personal por haber impulsado una iniciativa que terminó convirtiéndose en un reconocimiento institucional para una figura emblemática del periodismo local.

«Es un honor y un orgullo ver cómo una persona que ha dejado tanto por nuestra comunidad recibe este reconocimiento. Haber aportado un granito de arena y saber que el bloque continuó trabajando en la misma línea es un motivo de enorme alegría», concluyó.

La distinción a Gustavo Pérez Ruiz pone en valor una trayectoria de décadas dedicada al periodismo, la comunicación y el compromiso con Pergamino, consolidándolo como una de las voces más representativas de la ciudad.

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