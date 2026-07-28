Este 28 de julio, el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad invita a toda la comunidad a participar de una jornada destinada a promover la inclusión, la empatía y la visibilización del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH).

En el marco del Día de la Concientización sobre el TDAH, que se conmemora cada 28 de julio, el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad impulsa en Pergamino una campaña de sensibilización para fomentar el conocimiento y la inclusión de las personas con este trastorno del neurodesarrollo.

Bajo el lema «Concientizar es comprender, acompañar es incluir», la propuesta convoca a vecinos, instituciones y comerciantes a sumarse con distintas acciones simbólicas y de difusión.

Entre las iniciativas se destaca la invitación a iluminar viviendas, comercios y edificios de color naranja, color que identifica la campaña de concientización sobre el TDAH. Además, se propone compartir información confiable, promover el diálogo, escuchar con empatía y fortalecer actitudes de respeto e inclusión hacia quienes conviven con este diagnóstico.

Desde la organización remarcan que cada gesto cuenta y que la participación de la comunidad contribuye a construir una sociedad más accesible, comprensiva e inclusiva para todas las personas.

La convocatoria invita a que este 28 de julio Pergamino se pinte de naranja, haciendo visible la importancia de comprender el TDAH y acompañar a quienes lo viven diariamente.

La campaña se desarrolla bajo los hashtags #HaciendoVisibleElTDAH, #TDAH, #Pergamino, #Inclusión, #ConsejoMunicipaldePersonasconDiscapacidad, #FamiliasLeonas y #28deJulio.