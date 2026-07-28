En una entrevista concedida al programa «La Mañana de la Radio», de LT35 Radio Mon Pergamino, el secretario general de SUTERyH Pergamino, Antonio Correa, se refirió a la importancia que tienen los encargados de edificios en la vida cotidiana de los consorcios, resaltando que su función va mucho más allá de las tareas de limpieza y mantenimiento.

Durante la charla, Correa explicó que el encargado de edificio cumple un papel esencial en materia de organización, prevención y seguridad. Entre sus responsabilidades se encuentran el control del ingreso y egreso de personas, la recepción de proveedores y prestadores de servicios, la supervisión de trabajos de mantenimiento y el cuidado general de las instalaciones, convirtiéndose en una figura de confianza para propietarios e inquilinos.

El dirigente sindical señaló que muchas veces existe un desconocimiento sobre las verdaderas funciones del encargado de edificio, situación que ha podido comprobar en reuniones mantenidas con distintos consorcios de Pergamino. Según explicó, en varios edificios comenzaron a replantearse la necesidad de contar con un encargado permanente luego de comprender el alcance de sus tareas y el aporte que realizan en materia de seguridad y control.

Correa remarcó que, si bien las empresas de limpieza cumplen un trabajo importante, su función no reemplaza la del encargado de edificio. «La empresa limpia y se retira, mientras que el encargado mantiene un seguimiento permanente de lo que ocurre dentro del edificio y conoce quién ingresa, quién realiza trabajos y quién presta servicios», explicó durante la entrevista.

Asimismo, sostuvo que la presencia de un encargado puede prevenir situaciones de inseguridad o daños materiales, al controlar mudanzas, ingresos de personal técnico y movimientos cotidianos dentro de los consorcios. Incluso mencionó ejemplos de hechos ocurridos en distintas ciudades que reflejan la importancia de contar con una persona responsable del control de accesos.

Otro de los aspectos destacados fue el compromiso del sindicato con la formación profesional. Correa anunció que SUTERyH Pergamino pondrá en marcha nuevas capacitaciones destinadas tanto a trabajadores en actividad como a personas interesadas en incorporarse a la profesión. El objetivo es conformar una base de personal capacitado que pueda responder a las necesidades de administradores y consorcios cuando deban cubrir reemplazos o incorporar nuevos encargados.

Finalmente, el secretario general afirmó que la capacitación permanente constituye una herramienta fundamental para jerarquizar la actividad y brindar un mejor servicio a los vecinos, al tiempo que representa una nueva salida laboral para quienes buscan insertarse en el mercado de trabajo.

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