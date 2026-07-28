La Municipalidad de Pergamino retomó las actividades del Móvil de Castración en la ciudad luego de completar un amplio recorrido por las 12 localidades del partido. Así lo confirmó la directora de Veterinaria Municipal, Fernanda Lauzzo, durante una entrevista en La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon.

La funcionaria destacó el balance positivo de la primera recorrida anual por las delegaciones y remarcó la creciente demanda tanto de castraciones como de vacunación antirrábica.

«Recorrimos las 12 delegaciones y la respuesta fue muy buena. La demanda sigue creciendo y nos deja la tranquilidad de saber que los pueblos del partido tienen una buena cobertura en castración y vacunación antirrábica», expresó Lauzzo.

El recorrido de agosto

Tras finalizar las actividades en Barrio Malvinas durante los últimos días de julio, el móvil continuará su cronograma de agosto en distintos sectores de la ciudad.

Según adelantó la directora de Veterinaria Municipal, las próximas paradas serán:

CAPS Bustos.

Calle Colodrero.

Predio de La Rural.

Barrio Virgen de Itatí.

Barrio Mercantil.

Desde el área solicitan a los vecinos consultar las redes oficiales del Municipio para conocer las fechas específicas de cada operativo.

Cómo obtener un turno para castración

Lauzzo recordó que los turnos se entregan desde las 8 de la mañana, pero recomendó acercarse con anticipación debido a la alta demanda.

Cada jornada se realizan entre 15 y 16 cirugías, aunque la cantidad puede variar según el tipo de animales atendidos.

Para la castración es obligatorio cumplir con las siguientes condiciones:

Ayuno de sólidos de 12 horas.

Ayuno de líquidos de entre 8 y 12 horas.

Los perros deben concurrir con collar y correa.

En caso de animales de comportamiento agresivo, utilizar bozal.

Los gatos deben ser trasladados en transportadora, mochila, caja o carrier.

Quienes no alcancen un turno para ese día podrán inscribirse en una lista de espera para ocupar los lugares que eventualmente queden disponibles por cancelaciones.

Vacunación antirrábica sin turno

La vacunación antirrábica continúa realizándose sin turno previo, de lunes a viernes entre las 8 y las 13 horas.

Está destinada a perros y gatos a partir de los tres meses de edad, sin necesidad de preparación previa.

La directora recordó además que la vacuna debe renovarse todos los años, por lo que pidió a los propietarios conservar la libreta sanitaria y respetar el refuerzo anual.

Quienes no puedan asistir al móvil también pueden acercarse durante todo el año al área de Caniles, ubicada en Quinta Mastrángelo, donde la vacunación también se realiza de 8 a 13 horas sin turno.

Crecen las adopciones en Caniles

Durante la entrevista, Lauzzo también se refirió al trabajo que se realiza en el Centro de Adopción y celebró el incremento sostenido de familias que eligen adoptar.

«Estamos teniendo un muy lindo número de adopciones. Recibimos fotos y videos de los animales disfrutando de su nueva vida en familia, y eso nos llena de satisfacción», señaló.

Además, adelantó que el área trabaja en nuevas iniciativas para modernizar el centro y confirmó que, cuando mejoren las condiciones climáticas, volverán los encuentros de «El Sueño de la Cucha Propia», una propuesta que impulsó significativamente las adopciones durante los últimos meses.

Desde Veterinaria Municipal remarcaron la importancia de continuar promoviendo la castración, la vacunación y la adopción responsable como herramientas fundamentales para el cuidado de la salud animal y el control poblacional en Pergamino.