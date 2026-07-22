La agenda de Vacaciones de Invierno 2026 comenzó con una excelente respuesta del público en Pergamino. Así lo destacó Diego Morello, titular del área de Cultura de la Municipalidad, durante una entrevista en el programa «Nuestro Tiempo» de Radio Mon AM 1540, donde repasó las múltiples actividades gratuitas que se desarrollan en distintos espacios culturales de la ciudad.

Morello señaló que la Escuela Municipal de Bellas Artes registró una convocatoria masiva desde el primer día de actividades, al igual que la Biblioteca Municipal y el Museo Municipal, donde familias enteras se acercaron para disfrutar de las propuestas preparadas especialmente para el receso invernal.

Talleres para todas las edades

Entre las actividades más destacadas se encuentran los talleres de historieta, porcelana fría, cocina, manualidades y juegos recreativos, que volverán a repetirse durante la semana debido a la gran participación.

Además, cada tarde se presenta el espacio «Miquel y sus Amigos», mientras que la Bebeteca ofrece un lugar especialmente pensado para bebés de entre 45 días y 3 años junto a sus familias.

Espacios inclusivos

Uno de los aspectos más valorados del programa es la incorporación de una hora amigable destinada a niños neurodivergentes, con autismo y otras discapacidades. Esta propuesta se desarrolla de 13 a 14 horas los martes y jueves en la Biblioteca y los miércoles y viernes en Bellas Artes, brindando un ambiente con menor estimulación sensorial para favorecer la participación de todos.

También hay propuestas para adultos mayores

La programación incluye además actividades para adultos mayores, con funciones de cine gratuitas los lunes, miércoles y viernes en el auditorio de la Biblioteca Municipal.

Mientras tanto, la Biblioteca ofrece talleres inspirados en el universo de Mario Bros., con videojuegos, reciclado, manualidades y actividades creativas para los más chicos.

Por su parte, el Museo Municipal alberga la muestra «Bestiarios», proveniente de la Biblioteca Nacional, dedicada a mitos y leyendas argentinas como la Luz Mala y otras historias populares.

Una agenda para disfrutar en familia

Morello destacó que todas las propuestas son libres y gratuitas, con actividades que se desarrollan de lunes a viernes entre las 14 y las 18 horas, permitiendo que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las vacaciones sin costo.

Asimismo, resaltó el trabajo conjunto entre la Escuela Municipal de Bellas Artes, la Biblioteca, el Museo y las distintas áreas de Cultura, además del compromiso del personal municipal, que prepara durante meses cada una de las actividades.

Dónde consultar la programación

Quienes deseen conocer el cronograma completo pueden consultar las redes sociales de Bellas Artes Pergamino y Cultura Pergamino, o ingresar al sitio oficial de turismo de la ciudad, donde se encuentra el detalle día por día de todas las propuestas.

Desde el área de Cultura invitaron no solo a los vecinos de Pergamino, sino también a familias de localidades cercanas, a aprovechar una programación variada, inclusiva y completamente gratuita durante todo el receso invernal.