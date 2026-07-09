Durante una entrevista en el programa La Mañana de LT35 Radio Mon, el presidente del Radio Club Pergamino, Jorge Katsicaris, repasó la historia de la institución, destacó el trabajo que realiza en la renovación de licencias de radioaficionados y remarcó el rol fundamental que cumple en la preparación de sistemas de comunicación para situaciones de emergencia.

En el marco del 60° aniversario del Radio Club Pergamino, el presidente de la institución, Jorge Katsicaris, visitó el programa La Mañana de LT35 Radio Mon, donde compartió un balance de la trayectoria de la entidad y destacó el presente que atraviesa el radioaficionismo en la región.

Katsicaris recordó que el Radio Club Pergamino es una institución de bien público que reúne a radioaficionados de la ciudad y de una amplia zona del norte bonaerense, debido a que muchos radioclubes dejaron de funcionar por dificultades legales y económicas. En ese contexto, explicó que la entidad pergaminense se convirtió en un referente para la renovación de licencias de radioaficionados, un trámite que debe realizarse a través de un radioclub legalmente habilitado por ENACOM.

«Detrás de cada renovación hay un importante trabajo administrativo y técnico que muchas veces no se ve, pero que demanda mucho tiempo y compromiso», señaló.

Durante la entrevista también se abordó el resurgimiento del interés por el radioaficionismo. Para Katsicaris, este crecimiento responde al reconocimiento de la importancia que tienen las comunicaciones alternativas en situaciones de emergencia y al trabajo permanente que desarrolla el Radio Club junto a instituciones públicas.

En ese sentido, destacó la colaboración que mantienen con el SAME, los Bomberos Voluntarios de Pergamino y de El Socorro, así como con la Municipalidad de Pergamino, donde asesoran técnicamente en materia de comunicaciones y participan en el desarrollo de herramientas como el sistema «Ojos en Alerta». Además, recordó que la institución trabaja en un futuro Centro de Operaciones de Emergencia, instalado en un espacio cedido por el municipio.

El presidente del Radio Club remarcó que el objetivo de la entidad es aportar conocimientos técnicos y colaborar con todas las instituciones sin distinciones políticas o comerciales, buscando siempre garantizar sistemas de comunicación eficientes para actuar ante cualquier contingencia.

Consultado sobre el significado de ser radioaficionado, Katsicaris fue contundente: «Es una función de servicio. El radioaficionado está al servicio de la emergencia y de la comunidad, aplicando sus conocimientos para ayudar a los demás».

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando recordó la participación del Radio Club Pergamino en una misión solidaria realizada en Juan José Castelli, en el Chaco Impenetrable, donde junto a la comunidad pergaminense lograron enviar más de veinte toneladas de ayuda humanitaria para escuelas de la zona.

«Ver la cara de esos chicos esperando la ayuda fue una experiencia que nos marcó para siempre y nos enseñó a ser cada día un poco más solidarios», expresó.

Finalmente, Katsicaris destacó que el Radio Club continúa incorporando nuevos integrantes interesados en aprender sobre radiocomunicaciones y mantener vivo el espíritu de servicio que caracteriza a la institución desde hace seis décadas.

Con 60 años de historia, el Radio Club Pergamino reafirma así su papel como una organización clave para las comunicaciones, la capacitación y el apoyo a la comunidad, demostrando que el radioaficionismo sigue plenamente vigente y preparado para responder cuando más se lo necesita.

Entrevista Completa: