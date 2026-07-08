El mercado de pases comenzó a moverse para Douglas Haig y el conjunto rojinegro ya confirmó la llegada de su primer refuerzo de cara a la segunda parte de la temporada del Torneo Federal A. Se trata del arquero Gabriel Ratalín, quien ya firmó su contrato y se incorporó a los entrenamientos bajo las órdenes del entrenador Sebastián Cejas.

Ratalín tiene 28 años, es oriundo de la localidad cordobesa de San Basilio y llega procedente de San Telmo, donde disputó la última etapa de su carrera.

El guardameta se formó en las divisiones inferiores de Arsenal de Sarandí y, además, vistió las camisetas de San Martín de Burzaco e Independiente de Chivilcoy, acumulando experiencia en distintas categorías del fútbol argentino.

Con esta incorporación, el cuerpo técnico encabezado por Cejas suma una nueva alternativa para el arco en un tramo decisivo del campeonato, con el objetivo de fortalecer el plantel para afrontar los compromisos que se vienen en el Federal A.

Ratalín ya trabaja junto a sus nuevos compañeros y se encuentra a disposición del entrenador para ser tenido en cuenta en los próximos encuentros de Douglas Haig.