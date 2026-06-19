Este sábado desde las 14:30 se realizará en el Galpón de la Juventud del Parque Belgrano un encuentro abierto y gratuito para celebrar el Mes Internacional del Yoga, una propuesta que reunirá a profesores, feriantes y vecinos de todas las edades en una jornada de bienestar, inclusión y vida en comunidad.

La actividad fue anunciada en LT35 Radio Mon por Grisel Bartonioli, conocida también en el ámbito del yoga como Grajana Devi, quien destacó que la iniciativa surgió a partir de la coincidencia entre varios profesores locales que estaban organizando eventos similares en el mismo lugar y horario.

«Nos pareció muy apropiado trabajar en red y en comunidad, que es justamente lo que representa el yoga: unión, contacto con la naturaleza y con el entorno», explicó.

El encuentro se desarrollará entre las 14:30 y las 17:00 aproximadamente, dependiendo de las condiciones climáticas, y contará con clases breves de distintas disciplinas y estilos de yoga, permitiendo que los asistentes conozcan diversas propuestas y enfoques de esta práctica.

Entre los profesores que participarán de la jornada se encuentran Paula Zamucetti, Nancy Murúa, Mariano Lencina, Fernanda Gisteira, Estefanía Almazán, Nora Palazos, Fernanda Eva Saqueiro, Viviana Cerbarini y Viviana Varaglia, entre otros referentes de la ciudad.

Además de las prácticas de yoga, habrá exposición de artesanías a cargo de integrantes de la Feria Verde Agroecológica, espacios vinculados a la astrología y actividades orientadas a fortalecer los vínculos comunitarios.

Bartonioli, quien trabaja especialmente con adultos mayores en distintos espacios municipales, adelantó que también se realizará una demostración de yoga sobre silla, una modalidad adaptada que favorece la participación de personas con movilidad reducida o que buscan una práctica más accesible.

La organizadora remarcó que la convocatoria está abierta a toda la comunidad y destacó el valor de generar espacios inclusivos que integren a diferentes sectores de la sociedad.

Los organizadores solicitan a quienes deseen participar que concurran con colchoneta o mat de yoga y ropa de abrigo. El evento contará con sonido y agua para los asistentes.

Datos del encuentro

Qué: Encuentro de Yoga y Artesanías.

Encuentro de Yoga y Artesanías. Cuándo: Sábado, desde las 14:30.

Sábado, desde las 14:30. Dónde: Galpón de la Juventud, Parque Belgrano.

Galpón de la Juventud, Parque Belgrano. Entrada: Libre y gratuita.

Libre y gratuita. Recomendación: Llevar colchoneta o mat de yoga y asistir bien abrigados.

La propuesta busca celebrar el Mes Internacional del Yoga promoviendo la salud, el bienestar y la construcción de comunidad a través de una jornada participativa y abierta para todos los vecinos de Pergamino.