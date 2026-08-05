En diálogo con La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon AM 1540, el director de Espacios Verdes Públicos de la Municipalidad de Pergamino, Diego Basanta, brindó detalles sobre el avance del Plan de Forestación 2026, una iniciativa que tuvo una respuesta récord por parte de los vecinos.

Basanta explicó que durante el mes de enero se abrió la inscripción para que los frentistas solicitaran árboles para sus veredas a través de la línea gratuita 147. En apenas una semana se registraron más de 660 pedidos, una cifra que superó ampliamente las expectativas del área.

«Esperábamos llegar a unos 400 frentes de viviendas, pero la respuesta fue extraordinaria. Eso nos llevó a adquirir cerca de 780 ejemplares para poder cubrir toda la demanda», señaló el funcionario.

Actualmente, el municipio ya comenzó con la plantación y más de 45 frentes fueron forestados en las primeras semanas de trabajo. La tarea continuará durante las próximas semanas hasta completar todos los pedidos recibidos.

Especies adaptadas a cada tipo de vereda

Antes de realizar la compra de los ejemplares, personal del área recorrió cada domicilio para evaluar el ancho de la vereda y determinar cuál era la especie más adecuada para cada caso.

Entre las variedades adquiridas se encuentran:

Ácer buergeriano, recomendado para veredas angostas y medianas.

Lagerstroemia, un árbol de abundante floración primaveral ideal para espacios reducidos.

Fresno rojo, destinado exclusivamente a veredas anchas por su desarrollo y características.

Basanta destacó que la elección de especies busca evitar futuros inconvenientes con las raíces y mejorar la convivencia entre el arbolado urbano y la infraestructura.

El árbol de la vereda es parte del espacio público

Durante la entrevista también recordó que la ordenanza municipal establece que cada vivienda debe conservar la cazuela correspondiente para el árbol del frente.

Cuando un ejemplar debe retirarse por encontrarse seco, enfermo o representar un riesgo, la Municipalidad notifica al propietario para que ese espacio sea nuevamente forestado.

En cambio, si un vecino retira un árbol sin autorización y elimina la cazuela, intervienen las áreas de Espacios Verdes, Contralor Urbano y Obras Particulares, pudiendo aplicarse las sanciones previstas por la normativa.

¿Qué hacer si las raíces levantan la vereda?

Basanta explicó que los propietarios que detecten problemas ocasionados por las raíces deben iniciar un expediente en Mesa de Entradas de la Municipalidad.

Luego, un ingeniero evalúa la situación y, si corresponde, autoriza un recorte de raíces acompañado por una poda específica, trabajos que realiza exclusivamente personal municipal.

Además, recomendó mantener una cazuela amplia, al nivel de la vereda y con suelo permeable, ya que los canteros elevados, rejas o espacios demasiado pequeños dificultan el correcto desarrollo del árbol y pueden generar problemas estructurales en el futuro.

Finalmente, el director adelantó que, una vez concluida la forestación de las veredas, el municipio iniciará una nueva etapa destinada a la reforestación de espacios verdes con especies nativas, trabajos que se desarrollarán durante la primavera.

Entrevista Completa: