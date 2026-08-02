En una nueva edición de «Café con Periodistas», el espacio que conduce Carly Antúnez Clerc dentro de «La Mañana de los Sábados» por LT35 Radio Mon AM 1540, el invitado fue el periodista Luciano Zuccarelli, una de las voces más reconocidas del periodismo pergaminense, quien repasó su historia personal, sus comienzos en la profesión, las coberturas que marcaron su carrera y reflexionó sobre el presente de los medios de comunicación.

Durante una charla cargada de recuerdos, Zuccarelli recordó cómo nació su vocación periodística desde muy pequeño.

«Siempre me gustaron los noticieros, los informativos y la radio. De chico jugaba con una cuchara haciendo de cuenta que era un micrófono y les hacía entrevistas a mis familiares», relató.

El periodista también recordó los años en que estudió en Buenos Aires, una etapa atravesada por grandes sacrificios económicos.

«A los tres meses de haberme ido a estudiar, mi papá se quedó sin trabajo. Hubo que remarla muchísimo. Caminábamos más de 60 cuadras porque no alcanzaba la plata y llegamos a pasar un mes entero comiendo arroz blanco. Son cosas que hoy valoro porque los logros obtenidos con esfuerzo tienen otro significado», expresó.

Antes de dedicarse de lleno al periodismo trabajó en Telefónica, experiencia que considera fundamental para su formación.

«Ese trabajo me dio herramientas para hablar con la gente, escucharla y perder el miedo a preguntar.»

LOS COMIENZOS EN CANAL 4

Zuccarelli recordó su llegada a Canal 4 y las primeras coberturas periodísticas que realizó.

«La primera nota fue una encuesta sobre la llegada del supermercado Día a Pergamino. Después vino una entrevista a Manuel Elías. Jamás imaginé que algún día iba a ocupar ese lugar que antes veía desde mi casa.»

Desde entonces cubrió todas las campañas electorales de Pergamino desde 2002, además de algunos de los hechos más importantes de la historia reciente de la ciudad.

Entre ellos mencionó el caso Pomar, el incendio del geriátrico, la inundación de 2016, el incendio del Museo Municipal, distintos femicidios, accidentes de tránsito y numerosas coberturas policiales y sociales.

«Hay hechos que te marcan para siempre. Algunos por el impacto que generan y otros por el dolor de las familias involucradas.»

EL DESAFÍO DE INFORMAR EN UNA CIUDAD

Consultado sobre lo que significa ejercer el periodismo en una ciudad como Pergamino, sostuvo que la responsabilidad es aún mayor.

«La misma cara que ponés para dar una noticia es la que después llevás al supermercado, a cargar nafta o a caminar por la peatonal. Acá todos nos conocemos.»

Recordó incluso un consejo que recibió cuando recién comenzaba en televisión.

«Hugo Apesteguía me hizo entender que era la cara del noticiero y que debía cuidar también mi comportamiento fuera de la pantalla. Ese día me hizo un clic.»

Además remarcó que el periodista debe informar únicamente aquello que puede comprobar.

«Si no me consta, no lo puedo decir. Hoy cualquiera opina en redes sociales, pero nosotros tenemos la obligación de verificar la información antes de publicarla.»

DEFENSA DEL PERIODISMO LOCAL

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando Zuccarelli habló sobre la importancia de sostener los medios de comunicación de Pergamino.

«Soy un convencido defensor de los medios locales. Hay que cuidarlos porque son los únicos que te van a dar un micrófono cuando realmente lo necesites.»

Explicó que son los medios de la ciudad los que visibilizan los problemas cotidianos de los vecinos.

«Los grandes medios pueden hablar de la política nacional, pero cuando a un barrio le falta agua, cuando hay una calle rota, cuando alguien pierde su documentación o desaparece una mascota, quienes están ahí son los medios locales.»

También advirtió sobre los riesgos de la desinformación y el crecimiento de cuentas anónimas en redes sociales.

«Hoy cualquiera puede publicar una foto falsa o generar cientos de comentarios automáticos. Por eso es más importante que nunca identificar quién informa y verificar la fuente.»

Para Zuccarelli, la velocidad nunca debe imponerse sobre la calidad de la información.

«Prefiero llegar un poco más tarde, pero publicar algo correcto, antes que ser el primero y equivocarme.»

UN MENSAJE PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

Sobre el final de la entrevista, Luciano Zuccarelli dejó una reflexión que resume su manera de entender el periodismo y la vida.

«Cada uno es periodista de su propia vida. Hay que seguir adelante, confiar en uno mismo, confiar en quien tenés al lado y, sobre todo, ser digno. Lo demás llega solo.»

La charla, que combinó anécdotas personales, recuerdos compartidos y profundas reflexiones sobre el oficio, permitió conocer una faceta más íntima de uno de los periodistas con mayor trayectoria de Pergamino, reafirmando además el valor que siguen teniendo los medios de comunicación locales como vínculo permanente entre la información y la comunidad.

Entrevista Completa: