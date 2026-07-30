Los profesionales del Sistema Integrado de Salud Mental (SISMO) visitaron el programa «Nuestro Tiempo de Radio», conducido por Carly Antúnez Clerc en LT35 Radio Mon AM 1540, donde presentaron la propuesta de un conversatorio abierto a la comunidad para reflexionar sobre el valor de la amistad como sostén de la salud mental.

La licenciada en Psicología Luciana Carna y el psicopedagogo Facundo Acebez, integrantes de SISMO, explicaron que el espacio nació hace poco más de un año con el objetivo de ofrecer un abordaje diferente en el campo de la salud mental, entendiendo que el sufrimiento psíquico no puede separarse de los vínculos, la vida cotidiana y el contexto social de cada persona.

Un enfoque integral para acompañar a las personas

Durante la entrevista, los profesionales señalaron que el trabajo de SISMO trasciende el modelo tradicional de atención basado únicamente en consultas individuales. En cambio, propone un acompañamiento personalizado que incluye entrevistas iniciales, actividades grupales, espacios comunitarios y seguimiento de los vínculos cercanos de cada persona.

Entre las iniciativas que ya desarrollan mencionaron talleres de literatura, grupos de entrenamiento al aire libre y diversas actividades destinadas a fomentar la participación social, la construcción de rutinas y el fortalecimiento de los lazos con otras personas.

Asimismo, remarcaron que el dispositivo recibe tanto consultas espontáneas como derivaciones de psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud. Quienes deseen contactarse pueden hacerlo a través de las redes sociales de Programa SISMO en Instagram o comunicándose al 2477-67-5975.

La amistad como tema de reflexión

El eje central de la charla será la amistad entendida como uno de los factores que pueden sostener el bienestar emocional y fortalecer los vínculos sociales.

Luciana Carna explicó que la propuesta no consiste en una conferencia tradicional sino en un conversatorio, un formato participativo donde el conocimiento se construye mediante el intercambio entre los disertantes y el público.

«Nos interesa pensar qué lugar ocupa la amistad en la vida de cada persona y cómo esos vínculos pueden convertirse en un soporte importante para la salud mental», señalaron durante la entrevista.

Tres miradas sobre un mismo tema

El encuentro contará con la participación de tres especialistas que abordarán la amistad desde distintas disciplinas:

Pablo Vidal , desde la literatura, con una lectura de Don Quijote y Sancho Panza.

, desde la literatura, con una lectura de Don Quijote y Sancho Panza. Federico Areste , quien participará de manera virtual desde España aportando una mirada filosófica sobre el concepto de amistad.

, quien participará de manera virtual desde España aportando una mirada filosófica sobre el concepto de amistad. Alejandro Francia, quien analizará el vínculo entre la amistad y la salud mental desde su experiencia profesional.

Según los organizadores, el objetivo es generar un espacio donde las diferentes perspectivas dialoguen entre sí y con los asistentes, promoviendo una construcción colectiva del conocimiento.

La salud mental atraviesa a toda la sociedad

Durante la conversación con Carly Antúnez Clerc también se abordó el creciente interés social por la salud mental. Los integrantes de SISMO remarcaron que no se trata únicamente de atender patologías, sino de pensar cómo cada persona construye su vida, sus vínculos y su bienestar cotidiano.

En ese sentido, destacaron la importancia de la prevención, del acompañamiento y de encontrar formas de vivir con menor sufrimiento, fortaleciendo las redes de apoyo que cada individuo construye a lo largo de su vida.

Actividad abierta y gratuita

El conversatorio «La amistad» se realizará el viernes 31 de julio a las 19:00 en el Centro Cultural RegistrArte, ubicado en Sarratea 221, Pergamino.

La participación es libre, gratuita y no requiere inscripción previa. Los organizadores invitan a toda la comunidad a acercarse y formar parte de un espacio pensado para reflexionar, dialogar y construir nuevas miradas sobre la salud mental desde la experiencia compartida.

Entrevista Completa: