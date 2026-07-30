En una entrevista brindada a «La Mañana de la Radio», por LT35 Radio Mon AM 1540, el subsecretario de Deportes de Pergamino, Matías Varela, repasó el presente del área, destacó el acompañamiento del Municipio a las distintas disciplinas y anticipó los proyectos que marcarán el desarrollo deportivo durante lo que resta de 2026 y el próximo año.

Durante la charla, Varela explicó que la Subsecretaría de Deportes no solo organiza sus propias actividades, sino que también acompaña logística y organizativamente numerosos eventos que contribuyen al crecimiento del deporte local.

Uno de los ejemplos es el Pergamino Open, certamen que, según destacó, ya dejó de ser un evento exclusivo de un complejo deportivo para convertirse en una competencia que representa a toda la ciudad.

«Entendemos que ya pasó a ser una competencia pergaminense. Por eso el Municipio pone a disposición recursos logísticos y humanos para acompañar su crecimiento», señaló.

Acompañamiento a los deportistas

El funcionario también resaltó la política municipal de apoyo a los atletas locales, remarcando que Pergamino cuenta con representantes destacados en disciplinas que muchas veces no tienen tanta difusión.

Como ejemplo mencionó al bádminton, cuyos deportistas entrenan en el gimnasio municipal y hoy son referentes a nivel nacional.

«Hay deportes que quizás no son tan populares como el fútbol o el básquet, pero en los que Pergamino es altamente competitivo y tiene deportistas de primer nivel», afirmó.

El desafío del microestadio

Pensando en el futuro, Varela aseguró que uno de los grandes objetivos de la Subsecretaría será la puesta en funcionamiento del nuevo microestadio municipal, una obra que calificó como histórica para la ciudad.

Según explicó, el espacio permitirá ampliar considerablemente la oferta deportiva y desarrollar nuevas propuestas para niños, adolescentes y adultos.

En ese sentido, adelantó que ya trabajan en la implementación de programas de fútbol reducido en distintos barrios, con el objetivo de que esas actividades luego puedan trasladarse al microestadio cuando la obra esté finalizada.

«La idea es llegar a chicos que hoy quedan fuera de otras propuestas deportivas, brindarles un espacio de contención, disciplina y hábitos saludables. Creemos que el deporte es una herramienta fundamental de inclusión», expresó.

Un espacio preparado para grandes competencias

Varela destacó además que la superficie del nuevo microestadio contará con homologaciones que permitirán la práctica de múltiples disciplinas bajo estándares internacionales.

El recinto estará preparado para recibir competencias de futsal, básquet, vóley, handball y otras actividades de salón, convirtiéndose en un escenario de referencia para el deporte pergaminense y de la región.

Con estos proyectos, la Subsecretaría de Deportes busca consolidar el crecimiento de la actividad deportiva en Pergamino, acompañando tanto a los eventos de jerarquía como a la formación y desarrollo de nuevos deportistas en todos los barrios de la ciudad.