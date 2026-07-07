La Selección Argentina protagonizó una jornada inolvidable en el Mundial de Fútbol 2026 al derrotar por 3-2 a Egipto en un partido cargado de emoción, suspenso y una remontada que quedará en la historia. El equipo de Lionel Scaloni logró revertir un 0-2 en contra y se metió entre los ocho mejores del certamen.

El comienzo del encuentro fue muy complicado para la Albiceleste. Egipto golpeó en los momentos justos y sorprendió con los goles de Yasser Ibrahim y Zico, que pusieron el 2-0 parcial. Como si eso fuera poco, Lionel Messi tuvo la oportunidad de descontar desde el punto penal en el primer tiempo, pero su remate no terminó en la red, dejando a la Selección con una desventaja que parecía muy difícil de revertir.

En el complemento, Argentina salió decidida a cambiar la historia. Con más intensidad, dominio de la pelota y el aliento incondicional de los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio de Atlanta, el equipo comenzó a inclinar la cancha.

El primer paso hacia la remontada llegó gracias a Cristian «Cuti» Romero, que descontó para devolverle la ilusión a la Albiceleste. Minutos después apareció el capitán, Lionel Messi, que tuvo su revancha personal y marcó el empate para desatar el festejo de todo el pueblo argentino.

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, apareció Enzo Fernández. El mediocampista definió con categoría en los minutos finales y selló el 3-2 definitivo, desatando un delirio absoluto en las tribunas y dentro del campo de juego.

Con esta victoria, Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y continúa firme en la defensa del título. Ahora deberá esperar al ganador del encuentro entre Colombia y Suiza para conocer a su próximo rival.

Una vez más, la Selección demostró su carácter, su jerarquía y la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Cuando todo parecía perdido, apareció el espíritu competitivo del campeón del mundo para escribir otra página inolvidable en la historia del fútbol argentino.