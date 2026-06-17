Gustavo Bassi presentó en LT35 Radio Mon una travesía que recreará parte del recorrido del Dakar 2015 y un evento abierto a toda la comunidad

El próximo sábado 20 de junio, Día de la Bandera, Pergamino será escenario de una jornada especial para los amantes del motociclismo y para toda la familia. La propuesta, impulsada por Yamaha Pergamino Motos junto a Yamaha Argentina y con el acompañamiento de la Municipalidad de Pergamino, combinará una travesía recreativa inspirada en el Rally Dakar con actividades abiertas al público en el predio de la Sociedad Rural.

Durante una entrevista brindada a LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, Gustavo Bassi explicó que la iniciativa busca recordar la primera etapa del Dakar 2015, competencia en la que participó representando a Pergamino y que marcó un hito para el deporte local.

“La idea surgió a partir de la llegada de la Yamaha Ténéré 700 al país, una moto con raíces directamente vinculadas al Dakar. Pensamos que era una buena oportunidad para revivir aquella experiencia y compartirla con los usuarios y apasionados de las motos”, señaló Bassi.

Travesía por rutas y caminos rurales

La actividad comenzará temprano por la mañana con la concentración de los participantes en Yamaha Pergamino Motos. Desde allí partirán en una travesía que recorrerá distintos puntos de la región, incluyendo Arrecifes y San Pedro, para luego regresar por caminos rurales hasta culminar en la Sociedad Rural de Pergamino.

Los organizadores destacaron que no se trata de una competencia, sino de una experiencia recreativa destinada a disfrutar del motociclismo de manera segura y responsable.

Test Ride y charlas de seguridad vial

A partir de las 12 del mediodía, el predio de la Sociedad Rural abrirá sus puertas al público para una serie de actividades gratuitas.}

Los asistentes podrán participar de pruebas de manejo (Test Ride) de distintos modelos Yamaha, incluyendo motos de baja y alta cilindrada, entre ellas la esperada Ténéré 700. Para realizar las pruebas será necesario completar previamente una inscripción online a través de las redes sociales de Yamaha Argentina o Yamaha Pergamino Motos.

Además, se desarrollarán charlas sobre conducción segura y educación vial a cargo del reconocido periodista, piloto e instructor Gato Barbery, acompañado por especialistas de Yamaha Argentina.

“Queremos aportar nuestro granito de arena para generar conciencia sobre el uso seguro de la moto. Hoy la moto es una herramienta de trabajo para muchas personas y es fundamental promover buenas prácticas de conducción”, destacó Bassi.

Actividades para toda la familia

La jornada también contará con propuestas recreativas organizadas junto al Municipio de Pergamino, incluyendo espacios para niños, exhibiciones, sorteos, gastronomía y la presencia de emprendedores y empresas vinculadas al mundo del motociclismo.

Habrá además exhibición de indumentaria técnica, cascos y accesorios, con asesoramiento especializado sobre la importancia de utilizar equipamiento adecuado para la protección de los motociclistas.

Desde la organización esperan una importante convocatoria de vecinos de Pergamino y de toda la región para disfrutar de una jornada diferente, en un marco de camaradería, deporte y educación vial.

DATOS CLAVE

.Fecha: Sábado 20 de junio

.Lugar: Sociedad Rural de Pergamino

.Horario de actividades abiertas: Desde las 12:00 horas

.Test Ride Yamaha: Con inscripción previa online

.Charlas de seguridad vial: A cargo de Gato Barbery e instructores de Yamaha Argentina

.Sorteos, gastronomía y actividades para toda la familia