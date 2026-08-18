El secretario de Servicios Públicos del Partido de Pergamino, Juan Pablo Verdún, destacó el trabajo preventivo que se viene realizando en distintos barrios de la ciudad y aseguró que el objetivo es mantener los desagües preparados ante posibles lluvias abundantes.

El mantenimiento y la limpieza de los desagües pluviales forman parte de las tareas que la Secretaría de Servicios Públicos viene desarrollando de manera sostenida en Pergamino. El objetivo, según explicó su titular, Juan Pablo Verdún, es avanzar con un esquema de trabajo preventivo que permita reducir posibles inconvenientes ante la ocurrencia de lluvias intensas.

“Todo lo que es la limpieza de desagües pluviales ya se viene haciendo hace un tiempo. Estos diez meses que estoy a cargo de la Secretaría venimos trabajando en el mantenimiento cotidiano de los desagües”, explicó Verdún.

El funcionario remarcó que las tareas no responden únicamente a la posibilidad de que se produzca un fenómeno meteorológico determinado, sino que forman parte de una planificación permanente. “Uno no sabe cuándo puede suceder o no, entonces hace tiempo nos planteamos una serie de trabajos que tienen que ver con el mantenimiento cotidiano, como una prevención”, señaló.

Trabajo por zonas

Verdún explicó que las intervenciones se organizan por sectores de la ciudad y que se utilizan tanto recursos propios como maquinaria contratada cuando la magnitud de los trabajos lo requiere.

“Lo que vemos que podemos hacer con las máquinas nuestras, lo hemos hecho y, si no, hemos tenido que contratar, por ejemplo, lo que es la limpieza del arroyo y demás. Son máquinas un poco más grandes que nosotros no contamos”, detalló.

En cuanto a las tareas habituales en los barrios, indicó que se busca concentrar la maquinaria y los equipos de trabajo en una determinada zona para poder completar distintas intervenciones antes de trasladarse a otro sector.

El secretario destacó además la coordinación entre las diferentes direcciones y subsecretarías que integran el área. En ese sentido, explicó que una intervención en un barrio puede incluir tareas de poda, bacheo, limpieza de alcantarillas y mantenimiento de calles.

“Eso es lo que apuntamos y es lo que trabajamos en la diaria”, sostuvo.

Un balance positivo de los primeros diez meses

Al realizar un balance de lo transcurrido durante 2026, Verdún calificó como positivo el trabajo desarrollado desde la Secretaría de Servicios Públicos.

“Estamos terminando ya de dar en estos diez meses la vuelta a la ciudad, de tratar de intervenir todos los barrios”, manifestó, al tiempo que reconoció que la dimensión de Pergamino representa un desafío permanente para el área.

Según explicó, una vez completado el primer recorrido por los barrios, el objetivo será avanzar nuevamente sobre los sectores intervenidos para lograr mayor continuidad y rapidez en las tareas.

“Es una ciudad muy grande que cada vez, uno cuando piensa que termina, va apareciendo más. A uno le gustaría que sea todo más rápido y más continuo, pero no se puede”, expresó.

De todos modos, consideró que el balance de los primeros meses de gestión es “totalmente positivo” y destacó la posibilidad de dar respuestas a las necesidades cotidianas de los vecinos.

El rol de los vecinos y el contacto directo

Otro de los aspectos que Verdún destacó fue la importancia de la comunicación con los vecinos para detectar problemas y establecer prioridades.

En ese marco, valoró especialmente los reclamos y avisos que ingresan a través del sistema municipal 147, aunque también señaló que mantiene un contacto directo con los habitantes de los distintos barrios.

“Me parece que es fundamental que nosotros, como funcionarios, estemos presentes en el cara a cara con el vecino”, afirmó.

Para el secretario, ese intercambio permite conocer de primera mano las necesidades de cada sector y complementar los reclamos formales con las situaciones que los funcionarios observan durante las recorridas.

Reparación de maquinaria y proyección hacia 2027

De cara a los próximos meses, Verdún también puso el foco en la recuperación del parque automotor y la maquinaria municipal, un aspecto que consideró fundamental para poder responder a la demanda de trabajos.

“Este fue un año en el que nosotros hicimos hincapié en muchas cosas, como también reparaciones de maquinaria que la Secretaría necesitaba y que era fundamental para poder cumplir con todos los trabajos”, explicó.

El funcionario indicó que se viene trabajando en el reordenamiento del parque automotor junto con la subsecretaria Evangelina, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa del área.

Mientras continúan las tareas previstas para lo que resta de 2026, desde la Secretaría ya comenzaron a proyectar parte de los objetivos para 2027.

“Siempre también escuchando y tratando de cumplir con lo que nos van pidiendo”, concluyó Verdún.