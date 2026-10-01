La obra basada en la novela de Andrés Rivera se estrenará este domingo 4 de octubre a las 20 horas en Habemus Theatrum. Raúl Notta y Gustavo Bevacqua visitaron Nuestro Tiempo, donde dialogaron con Carly Antúnez Clerc sobre esta nueva propuesta teatral.

En una entrevista con Carly Antúnez Clerc en Nuestro Tiempo, por LT35 Radio Mon Pergamino, el director y dramaturgo Raúl Notta y el actor Gustavo Bevacqua adelantaron detalles de “La Revolución es un sueño eterno”, la obra teatral basada en la novela homónima de Andrés Rivera que tendrá su estreno este domingo 4 de octubre a las 20 horas en Habemus Theatrum.

La propuesta recupera los últimos momentos de la vida de Juan José Castelli, uno de los protagonistas de la Revolución de Mayo, y pone en escena sus pensamientos, sus ideales, sus derrotas y sus utopías en un momento de profunda soledad.

“Cincuenta minutos pasaron desde las cuatro de la tarde”, presentó Carly Antúnez Clerc durante la entrevista, para luego recibir a Raúl Notta y Gustavo Bevacqua, dos referentes de la actividad teatral de Pergamino que vuelven a encontrarse en un nuevo desafío artístico.

UNA HISTORIA QUE DIALOGA CON EL PRESENTE

Raúl Notta explicó que la obra parte de la novela de Andrés Rivera y se centra en los últimos tiempos de Juan José Castelli, quien, dos años después de la Revolución de Mayo, se encuentra enfermo, recluido en su casa y atravesando un proceso judicial.

Desde allí aparecen sus pensamientos políticos, sus deseos y las ideas que marcaron su participación en aquel proceso histórico.

La obra también recupera las figuras y las ideas de otros protagonistas de aquel período, como Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Bernardo de Monteagudo, y pone el foco en las tensiones, derrotas y conflictos que atravesaron a quienes impulsaron aquellas transformaciones.

Durante la entrevista, Notta remarcó la vigencia de algunas de las cuestiones planteadas en la obra y la posibilidad de establecer un diálogo entre aquel momento histórico y el presente.

“El pasado es un presente permanente”, expresó el director, al referirse a la manera en que la historia continúa interpelando a las sociedades actuales.

EL DESAFÍO DE UN UNIPERSONAL

Para Gustavo Bevacqua, asumir el papel protagónico representa un desafío especialmente importante porque se trata de un unipersonal.

El actor contó que Notta le propuso retomar la obra a fines del año pasado y que aceptó inmediatamente, ya que conocía la versión anterior, realizada aproximadamente 25 años atrás, también con adaptación y dirección de Notta.

En esta nueva puesta, Bevacqua interpreta diferentes personajes y trabaja con un narrador que conduce el relato. La propuesta permite recorrer distintos momentos y perspectivas de la historia, pasando por personajes como Castelli, Belgrano y Beresford.

“Me resulta muy desafiante”, explicó Bevacqua durante la entrevista, al destacar que la estructura de la obra ofrece diferentes herramientas para construir teatralmente el relato.

UNA ADAPTACIÓN CON UNA NUEVA MIRADA

Raúl Notta contó que conoció la novela de Andrés Rivera aproximadamente dos décadas atrás y que durante un año trabajó sobre la posibilidad de llevarla al escenario.

Según explicó, la novela posee una fuerte teatralidad y el propio Rivera tenía una estrecha relación con el teatro.

La actual adaptación representa una nueva apuesta respecto de aquella realizada 20 años atrás. En esta oportunidad, el director plantea una puesta diferente, con mayor cantidad de personajes, acciones y situaciones, y con un unipersonal a cargo de Bevacqua.

CINCO FUNCIONES DURANTE OCTUBRE

“La Revolución es un sueño eterno” tendrá inicialmente cinco funciones durante octubre.

El estreno será este domingo 4 de octubre a las 20 horas en Habemus Theatrum. Luego habrá funciones los domingos 11 y 18 de octubre y los sábados 24 y 31.

La propuesta invita a recorrer un momento fundamental de la historia argentina desde una mirada teatral que busca poner en diálogo el pasado con preguntas que continúan vigentes en el presente.

FICHA TÉCNICA

“La Revolución es un sueño eterno”

Basada en la novela de Andrés Rivera.

Actuación: Gustavo Bevacqua.

Adaptación y dirección: Raúl Notta.

Asistencia: Marcela López.

Realización técnica: Firu.

Grabación de videos y fotos de ensayo: Rodrigo Paiva.

Producción: Grupo de Teatro Fratacho y En Escena Pergamino.

Estreno: domingo 4 de octubre, 20 horas.

Lugar: Habemus Theatrum.

Funciones: domingos 4, 11 y 18 de octubre; sábados 24 y 31 de octubre.

Entrevista Completa: