La música coral y la solidaridad se unirán este sábado 19 de septiembre en Pergamino con la realización del cuarto Encuentro Coral Diverso Solidario “Todas las Voces”, una propuesta organizada por el Coro Matices que tendrá lugar desde las 20 horas en la Parroquia Nuestra Señora de Luján.

En diálogo con Carly Antúnez Clerc en “Nuestro Tiempo de Radio”, el programa de las tardes de Radio Mon AM 1540, María Auil, directora del Coro Matices, brindó detalles de la actividad y destacó el carácter artístico y solidario de esta nueva edición.

Según explicó Auil, se trata del cuarto encuentro que organiza el Coro Matices y que cada año presenta una temática diferente. En esta oportunidad, la propuesta estará centrada en los coros mixtos, aquellos integrados por voces femeninas y masculinas.

El Coro Matices será el anfitrión del encuentro y compartirá escenario con dos agrupaciones de localidades vecinas: el Coro Municipal de Lincoln, dirigido por Virginia Gaviria, y la agrupación Coral Varadero, dirigida por Juan Sebastián Concilio.

Auil destacó además la trayectoria familiar vinculada a la actividad coral de Juan Sebastián Concilio, hijo de Ángel Concilio, reconocido referente de la música coral de la región y creador del Coro Municipal de Niños y Jóvenes junto a Hugo Ramallo, además de haber tenido una importante participación en el desarrollo de agrupaciones corales de Pergamino y otras localidades.

La primera presentación del Coro Matices en 2026

El encuentro tendrá un significado especial para el Coro Matices, ya que será su primera presentación del año.

“Todavía no salimos a cantar este año”, explicó Auil durante la entrevista, al señalar que esta actividad marcará el inicio de las presentaciones del coro durante 2026.

La agrupación, que está integrada en su mayoría por docentes jubiladas, cuenta actualmente con 17 años de trayectoria y se encuentra camino a celebrar sus dos décadas de actividad.

Música y solidaridad

Como ocurre con las anteriores ediciones, el encuentro tendrá además un objetivo solidario. La entrada será un alimento no perecedero, que será destinado a dos espacios comunitarios de Pergamino: Estaza Pueblo, del barrio Kennedy, y el Merendero Copa de Leche del Sol, del barrio Batán.

“Un poco las dos cosas tratamos de conjugar en este espacio”, explicó Auil, haciendo referencia a la posibilidad de disfrutar de la música y, al mismo tiempo, colaborar con instituciones que necesitan del acompañamiento de la comunidad.

La directora del Coro Matices también destacó la elección de la Parroquia Nuestra Señora de Luján como escenario, al considerar que las iglesias y templos ofrecen condiciones acústicas especialmente apropiadas para disfrutar de las voces de los coros.

El cuarto Encuentro Coral Diverso Solidario “Todas las Voces” se realizará este sábado 19 de septiembre a las 20 horas en la Parroquia Nuestra Señora de Luján.

La propuesta invita a la comunidad a disfrutar de una velada de música coral y, al mismo tiempo, realizar una colaboración solidaria llevando un alimento no perecedero para los espacios comunitarios beneficiarios.