El próximo sábado 12 de septiembre, a las 19 horas, se llevará a cabo un nuevo encuentro cultural en el Salón Auditorio de la Asociación Médica de Pergamino, ubicado en Estrada 349. La propuesta reunirá al Coro San José de Pergamino y al Grupo Vocal Pasajeros, en una jornada con música popular, folclore y tango.

La actividad fue presentada en el programa “Nuestro Tiempo de Radio”, que conduce Carly Antúnez Clerc por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, durante una entrevista con Cristina Sánchez, integrante del Coro San José y una de las impulsoras de la propuesta.

Sánchez explicó que estos encuentros surgieron como una manera de mantener el vínculo con la comunidad y continuar generando espacios culturales en la ciudad. La iniciativa cuenta con la participación del Centro de Médicos Jubilados (CEMEJU) y el acompañamiento de la Asociación Médica de Pergamino.

Música popular, folclore y tango

Durante la jornada se presentará el Grupo Vocal Pasajeros, integrado, entre otros, por el médico neurólogo pergaminense Juan Martín Herrera. La agrupación propone un repertorio de canciones populares de reconocidos artistas como Fito Páez, Soda Stereo y Andrés Calamaro, con una formación instrumental que incluye guitarra eléctrica, bajo y percusión.

Por su parte, el Coro San José ofrecerá un repertorio vinculado principalmente con el folclore y el tango. Entre las obras seleccionadas se encuentran “Chacarera del Cachilo Dormido”, “Zamba para olvidar”, “Los tres deseos de siempre”, “Nada” y “La edad del cielo”.

Sánchez destacó además la particularidad del Coro San José, que cuenta entre sus integrantes con numerosos profesionales vinculados al ámbito de la salud, entre ellos médicos y nutricionistas.

Una propuesta para acercar las instituciones a la comunidad

Durante la entrevista también se puso en valor la decisión de abrir las puertas de la Asociación Médica a la comunidad, generando actividades que trascienden el ámbito estrictamente profesional.

“La idea es también acercar la Asociación Médica a la comunidad de Pergamino”, señaló Sánchez, al remarcar la importancia de que las instituciones locales puedan convertirse en espacios de encuentro y difusión cultural.

La entrevistada también destacó el rol de la radio como herramienta para llegar a distintos sectores de la población y acompañar la difusión de propuestas culturales.

Entrada libre y gratuita

El encuentro se realizará el sábado 12 de septiembre a las 19, en el Salón Auditorio de la Asociación Médica de Pergamino, Estrada 349.

La entrada será libre y gratuita.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de esta propuesta que permitirá disfrutar de dos expresiones musicales diferentes, pero unidas por el repertorio popular y el trabajo vocal.

Importante: el Salón Auditorio se encuentra en el primer piso y el edificio cuenta con ascensor, aunque desde la organización señalaron esta característica como un dato a tener en cuenta para quienes necesiten accesibilidad.

Entrevista Completa: