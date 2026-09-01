En una nueva edición de “Café con Periodistas”, el espacio de entrevistas de “La Mañana de los Sábados” de LT35 Radio Mon Pergamino, Carly Antúnez Clerc recibió a la periodista Luz Márquez, con quien mantuvo una extensa charla sobre sus comienzos en la profesión, su experiencia en medios y, especialmente, su trabajo especializado en el Concejo Deliberante de Pergamino.

La entrevista permitió conocer el recorrido de una periodista que lleva casi dos décadas vinculada a la radio y que llegó a Pergamino luego de haberse formado y trabajado en Buenos Aires. Márquez recordó que inicialmente había comenzado sus estudios vinculados a la economía, pero decidió cambiar de rumbo para estudiar periodismo deportivo, una elección que contó con el respaldo de su familia.

Durante sus primeros años profesionales trabajó en Buenos Aires cubriendo distintas disciplinas deportivas, entre ellas rugby, básquet y tenis. También tuvo la posibilidad de cubrir acontecimientos y figuras de relevancia nacional e internacional, experiencia que, según explicó, le permitió incorporar herramientas y criterios profesionales que luego trasladaría a su trabajo en Pergamino.

De los deportes a la actualidad política

Su llegada a Pergamino significó también un cambio progresivo en su perfil profesional. Comenzó vinculada al periodismo deportivo y posteriormente fue incorporándose cada vez más a la actualidad local.

Uno de los puntos de inflexión fue su decisión de comenzar a concurrir al Concejo Deliberante, tarea que desarrolla desde hace aproximadamente una década. Desde entonces, se especializó en el seguimiento de proyectos, ordenanzas, debates y cuestiones vinculadas al funcionamiento legislativo municipal.

Durante la entrevista, Márquez explicó que una de las características de su trabajo es intentar partir de los datos y comprender en profundidad aquello que se está discutiendo, más allá de las posiciones políticas de los protagonistas.

“Me parece que lo que tengo es curiosidad”, señaló durante la charla, al explicar que frente a un proyecto que desconoce prefiere preguntar, investigar y entender sus implicancias antes de comunicarlo.

La importancia de estar en la calle

Otro de los ejes de la conversación fue la transformación que experimentó el periodismo con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de formación profesional.

Márquez destacó especialmente el valor de la experiencia de calle: concurrir a una cancha, al Concejo Deliberante, a una conferencia o al lugar donde sucede una noticia permite observar situaciones que muchas veces no aparecen en una entrevista telefónica o frente a un micrófono.

En ese sentido, consideró que las nuevas generaciones de periodistas pueden perder parte de ese aprendizaje cuando su formación se desarrolla exclusivamente a distancia y sin contacto directo con los protagonistas y los escenarios donde ocurren los hechos.

Un Concejo Deliberante con más debate

La actualidad política de Pergamino ocupó buena parte de la conversación. Márquez analizó el funcionamiento del Concejo Deliberante a partir de su nueva conformación y sostuvo que el escenario político actual generó un mayor nivel de debate y negociación.

Según su mirada, cuando el oficialismo contaba con una mayoría más amplia, muchas iniciativas podían transformarse prácticamente en un trámite. En cambio, la actual composición obligó a los distintos espacios a discutir, negociar y buscar acuerdos.

Para la periodista, esa dinámica puede resultar positiva para la ciudad porque genera un ámbito legislativo con mayor intercambio y obliga a los distintos sectores a argumentar sus posiciones.

La responsabilidad de los ciudadanos

Otro de los temas destacados fue la relación entre la sociedad y la política. Márquez planteó que la ciudadanía también tiene una responsabilidad a la hora de votar y posteriormente exigir respuestas a sus representantes.

En ese sentido, remarcó la importancia de conocer qué se elige, quiénes son los candidatos y cuáles son sus antecedentes y propuestas, para luego poder identificar también a quién reclamar cuando las decisiones políticas afectan directamente a la comunidad.

La periodista también hizo referencia a la participación de vecinos en temas de interés local, como el debate generado alrededor de la reforma de la Plaza 25 de Mayo y la presentación de miles de firmas solicitando ser escuchados por las autoridades.

La importancia de que crezca el periodismo local

Hacia el final de la entrevista, Márquez también habló sobre el presente de los medios de comunicación de Pergamino y destacó la importancia de que existan cada vez más periodistas y espacios periodísticos.

Lejos de plantear la competencia entre medios como una cuestión negativa, sostuvo que la presencia de más periodistas puede contribuir a mejorar la cobertura de la información y a elevar la calidad del trabajo profesional.

“Me gusta que le vaya bien a los otros”, expresó, y señaló que contar con colegas cubriendo las mismas actividades permite compartir información y estar más atentos a lo que sucede.

Actualmente, Luz Márquez continúa trabajando en radio junto a Julio Montero y forma parte de un programa que lleva 13 años al aire, además de desarrollar su tarea periodística vinculada a la actualidad de Pergamino.

La entrevista formó parte de “Café con Periodistas”, el espacio de “La Mañana de los Sábados”, conducido por Carly Antúnez Clerc en LT35 Radio Mon Pergamino, una propuesta que busca conocer más de cerca a los periodistas que forman parte de la comunicación cotidiana de la ciudad.