En el marco de la XIII Congreso Nacional de Maíz, que se desarrolla en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), el rector Guillermo Tamarit destacó la importancia de que este tipo de encuentros se realicen en la región y permitan fortalecer el vínculo entre la universidad, el sector productivo, las empresas y los investigadores.

En diálogo con Gabriel Difalci, durante el móvil de La Mañana de la Radio de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, Tamarit valoró la posibilidad de que la universidad sea sede del encuentro y remarcó que el Congreso permite poner en común distintas miradas sobre la investigación, la transferencia de conocimiento y los desafíos que atraviesa actualmente la producción de maíz.

“Es una oportunidad de compartir visiones”, señaló el rector, quien también hizo referencia a la situación del sistema universitario y científico tecnológico. En ese sentido, planteó que la formación de recursos humanos, la investigación y la transferencia hacia el sector privado requieren financiamiento.

Tamarit sostuvo que las universidades públicas y el sistema científico tecnológico atraviesan dificultades presupuestarias y advirtió que esta situación condiciona la posibilidad de avanzar en la formación de profesionales, infraestructura y tecnología necesarias para afrontar los cambios que atraviesa el sector productivo.

“La universidad también aprende”

Uno de los conceptos destacados durante la presentación del Congreso fue el referido a lo que la propia universidad aprende cuando se encuentra con el sector productivo.

Consultado por esta cuestión, Tamarit explicó que la presencia de empresas, productores y pymes permite a la universidad conocer de primera mano las necesidades y problemáticas de quienes desarrollan su actividad en el territorio.

“En la medida en que lo que hacemos en la universidad, en la investigación, no se ve reflejado en esta realidad que supone el sector privado, nosotros tenemos que aprender y redireccionar nuestro esfuerzo”, explicó.

Para el rector, la actividad universitaria adquiere verdadero sentido cuando el conocimiento generado puede traducirse en herramientas concretas para mejorar la producción.

“Lo que hacemos tiene sentido en estos temas, en la medida de la transferencia, que es eficaz para que efectivamente quienes llevan adelante esa realidad tengan mejores herramientas para desarrollar su tarea”, afirmó.

Una región con tradición en innovación agropecuaria

Durante la entrevista, Tamarit también puso en valor la trayectoria productiva y tecnológica de Pergamino y la región, donde destacó el desarrollo de tecnologías vinculadas a la semilla híbrida, la siembra directa y el germoplasma.

En ese recorrido, remarcó especialmente el papel histórico del INTA Pergamino y señaló que la UNNOBA se ha incorporado a esta tradición a partir de su desarrollo académico y científico en la región.

Una experiencia clave para los estudiantes

Otro de los aspectos abordados fue la importancia que tiene el Congreso para los estudiantes universitarios, quienes durante estas jornadas pueden tomar contacto directo con productores, empresas y referentes destacados del ámbito en el que posteriormente desarrollarán su actividad profesional.

Tamarit consideró que este intercambio permite a los estudiantes complementar los conocimientos y competencias adquiridos en las aulas con una mirada concreta sobre la realidad productiva.

“Más allá de la teoría, los conocimientos y las competencias que naturalmente brinda la universidad, estar con productores, estar con empresas, estar con los maestros con quienes ellos aprenden, pero en otra dinámica y en otro tipo de intercambio, es muy valioso”, sostuvo.

Según explicó, este contacto puede resultar determinante para que los jóvenes comiencen a proyectar su futuro profesional, ya sea vinculado directamente con la producción, el sector privado o los ámbitos de investigación.

La XIII Congreso Nacional de Maíz se presenta así como un espacio de intercambio entre el conocimiento académico y la realidad productiva, en una región con una fuerte tradición vinculada al desarrollo agropecuario y tecnológico.

La entrevista completa a Guillermo Tamarit fue realizada por Gabriel Di Falci para La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540.

Entrevista Completa: