El móvil de La Mañana de la Radio de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, a cargo de Gabriel Difalci, visitó Plantería y Florería Esperanza, un espacio dedicado a las plantas, flores y todo lo necesario para crear y cuidar jardines, patios y ambientes interiores.

Durante la visita, Gabriel conversó con Adriana, responsable del emprendimiento, quien dialogó desde el local con Claudio Santamaría y Pamela Lombari, conductores del programa desde los estudios de la radio.

Plantería y Florería Esperanza cuenta actualmente con dos puntos de atención: uno ubicado en Ameghino 33, entre San Lorenzo y Güiraldes, y otro en Juan B. Justo 2038. Adriana recordó que anteriormente el emprendimiento funcionaba en Ameghino entre El Socorro y Barbazán y explicó que desde octubre del año pasado se encuentran instalados en su nueva ubicación.

Una amplia variedad para interior y exterior

Con la llegada de la primavera, el emprendimiento se prepara para una de las épocas de mayor movimiento del año. Allí se pueden encontrar plantines de huerta, aromáticas, flores, semillas para huerta y flores, además de una amplia variedad de plantas para distintos espacios.

También ofrecen diferentes tipos de macetas y recipientes, teniendo en cuenta que cada planta necesita un tamaño de contenedor adecuado para desarrollarse correctamente.

Adriana explicó que una maceta demasiado grande para una planta pequeña puede favorecer un desarrollo excesivo de raíces en detrimento del crecimiento del follaje. Por eso, desde el emprendimiento brindan asesoramiento para elegir el recipiente apropiado y acompañar el crecimiento de cada especie.

Consejos para cuidar las plantas

Uno de los aspectos destacados durante la entrevista fue la importancia de conocer las necesidades de cada planta. La luz, la humedad y la fertilización son algunos de los factores fundamentales para lograr un buen desarrollo.

Desde Plantería Esperanza también comparten contenidos y consejos para ayudar a quienes están comenzando a cuidar plantas. La propuesta busca que los clientes no solamente compren una planta, sino que también aprendan a mantenerla y evitar que termine perdiéndose.

En ese sentido, Adriana destacó la importancia de consultar ante cualquier dificultad y aprender de los errores. Incluso mencionó algunos casos frecuentes, como el del jazmín, una especie que muchas personas compran pero que luego no logran conservar adecuadamente.

Prevención de plagas y cuidado de la huerta

La charla también abordó el cuidado de las plantas frente a las plagas, especialmente durante esta época del año.

Adriana explicó que en los frutales es importante prestar atención a determinados insectos que pueden ingresar a las flores y afectar posteriormente el desarrollo de los frutos. También brindan asesoramiento para combatir plagas en cultivos de huerta, como el tomate, ofreciendo alternativas orgánicas cuando la situación lo permite y otras opciones cuando la presencia de insectos es mayor.

La idea, según explicó, es que cada persona pueda encontrar una solución adecuada y segura para sus plantas.ç

Una atención cercana y personalizada

Uno de los rasgos que caracteriza a Plantería y Florería Esperanza es el acompañamiento posterior a la compra. Adriana contó que entregan tarjetas con indicaciones y cuidados básicos de acuerdo con cada planta, para que los clientes puedan llevarse también la información necesaria para mantenerla en buenas condiciones.

Además, mantienen un canal de comunicación a través de WhatsApp para responder consultas y continuar asesorando a quienes necesitan ayuda con sus plantas.

“Nos gusta charlar con las personas, no despachar a las personas”, explicó Adriana durante la entrevista, destacando el vínculo cercano que buscan construir con quienes se acercan al emprendimiento.

Flores y plantas para fechas especiales

De cara a septiembre, Plantería y Florería Esperanza ya se encuentra trabajando con distintas fechas especiales, entre ellas el Día de la Secretaria, el Día del Maestro y el Día del Profesor.

Además, Adriana adelantó que el próximo 13 de septiembre estarán presentes en la Rural, donde repetirán la experiencia del año pasado y esperan volver a encontrarse con muchos de sus clientes y visitantes.

Plantería y Florería Esperanza ofrece así una propuesta que combina variedad de plantas y flores con asesoramiento y acompañamiento, pensada tanto para quienes ya tienen experiencia como para quienes recién comienzan a incorporar el verde en sus hogares.

📍 Ameghino 33

📍 Juan B. Justo 2038

🌱 Plantería y Florería Esperanza

📱 Instagram: @planteria.esperanza

La entrevista completa fue realizada por Gabriel Di Falci durante el móvil de La Mañana de la Radio, con Claudio Santamaría y Pamela Lombari desde los estudios de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540.

Entrevista Completa: