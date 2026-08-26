La abogada Eleonora Restaino dialogó con Claudio Santamaría y Pamela Lombari en “La Mañana de la Radio”, por LT35 Radio Mon AM 1540, y contó detalles de las charlas que viene realizando en distintos centros de jubilados de Pergamino para abordar la situación previsional y la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones.

La iniciativa surgió a partir de las numerosas consultas que comenzaron a recibir los centros de jubilados por parte de jubilados y pensionados de ANSES, quienes manifiestan dificultades para acceder con sus haberes a los mismos bienes y servicios que podían adquirir años atrás.

“Estas charlas surgen a partir de la cantidad de consultas que empiezan a tener los centros de jubilados”, explicó Restaino durante la entrevista. Según señaló, el objetivo es brindar herramientas para comprender que la percepción de una pérdida del poder adquisitivo no es injustificada, sino que existen razones objetivas que permiten sostener que las jubilaciones se han desvalorizado.

La primera experiencia tuvo lugar en el Centro de Jubilados MOJUPER, ubicado en Joaquín Menéndez 689, en el barrio Trocha. A pesar del frío y la lluvia, la convocatoria tuvo una importante respuesta y la charla debió repetirse al miércoles siguiente.

Actualmente, los encuentros se realizan los miércoles a las 17:30 en Moscuper y también se sumó una nueva propuesta en el Centro de Jubilados y Pensionados Centenario, ubicado en Alvear 2340, donde las charlas se desarrollan los jueves a las 17:00.

Restaino explicó que el encuentro no tiene un carácter técnico ni busca extenderse durante horas. “Básicamente es para que se entienda por qué las jubilaciones se han desvalorizado”, señaló. Luego de la exposición se abre un espacio para que los asistentes puedan realizar consultas relacionadas con sus situaciones particulares.

La convocatoria está dirigida principalmente a los socios de los centros de jubilados, aunque también se encuentra abierta a toda la comunidad interesada en conocer más sobre la situación previsional.

Durante la entrevista, Restaino también manifestó su disposición a continuar llevando estas charlas a otros centros de jubilados que estén interesados en contar con este espacio de información y consulta.

Para comunicarse con el Centro de Jubilados MOJUPER se encuentra disponible el teléfono 2477669074. Además, quienes quieran realizar consultas pueden comunicarse con el WhatsApp de Radio Mon al 2477318935 para solicitar el contacto de la profesional.

La propuesta busca generar un espacio de información y diálogo para que jubilados y pensionados puedan comprender mejor la evolución de sus haberes y plantear sus inquietudes en torno a la situación previsional.

Entrevista Completa: