El móvil de “La Mañana de la Radio” de LT35 Radio Mon Pergamino estuvo en la Dirección de Bromatología Municipal, donde Gabriel Difalci dialogó con su directora, Sabina Salvarezza, sobre las actividades y capacitaciones realizadas durante los últimos días en materia de inocuidad y seguridad alimentaria.

Salvarezza destacó que fue una semana de intenso aprendizaje para el equipo de Bromatología, con participación en distintos encuentros vinculados a la medicina veterinaria y la seguridad alimentaria. “Capacitarnos nosotros para poder dar un mejor servicio fue el objetivo de esta semana”, señaló.

La directora contó que participó en la decimotercera Jornada Internacional de Medicina Veterinaria, realizada en Mar del Plata, donde fue invitada nuevamente a exponer sobre el trabajo que se desarrolla en Pergamino en materia de seguridad alimentaria.

En ese sentido, remarcó que el municipio se ha convertido en un referente para otras localidades y que sus programas de vigilancia epidemiológica e inocuidad son tomados como ejemplo. Además, destacó que estos encuentros permiten intercambiar experiencias y conocer herramientas implementadas en otros municipios que pueden ser adaptadas a la realidad local.

“Desde 2018 que inicié con esto de poder compartir lo que se hacía en Pergamino, cada año en uno o dos eventos estamos presentes porque nos invitan”, explicó Salvarezza, quien resaltó la evolución que tuvo el área durante los últimos años y el reconocimiento recibido por parte de colegas y organismos provinciales y nacionales.

Capacitación e intercambio a nivel nacional

Paralelamente, integrantes del equipo de Bromatología participaron del Congreso Inocua, organizado en esta oportunidad por la Universidad Nacional de Entre Ríos y el grupo de Bromatologías Municipales de la provincia de Córdoba.

Durante las jornadas se abordaron distintas temáticas relacionadas con la seguridad alimentaria, entre ellas las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs), epidemiología, tecnología aplicada, empresas de alimentos, envases y materiales en contacto con alimentos, legislación vinculada a carnes y habilitaciones intermunicipales.

Para Salvarezza, este tipo de capacitaciones son fundamentales para fortalecer las herramientas con las que el área trabaja cotidianamente y mejorar la llegada a la comunidad.

El desafío de que el consumidor también sea parte

Durante la entrevista, la funcionaria puso especial énfasis en la necesidad de modificar la mirada que la sociedad tiene sobre la Bromatología y comprender que detrás de cada alimento seguro existe un amplio trabajo de prevención y control.

“Esa familia no sabe el trabajo que hay atrás de ese plato seguro”, explicó, al referirse a las distintas tareas que se realizan diariamente: capacitaciones para obtener el carné de manipulador de alimentos, inspecciones, controles de la cadena de frío, transporte, comercios y acciones de información destinadas a los consumidores.

En ese marco, sostuvo que la seguridad alimentaria requiere del compromiso de todos los actores involucrados. “Uno no puede trabajar solo. Siempre hay que trabajar en equipo”, afirmó.

Salvarezza también destacó el rol de la medicina veterinaria y la importancia de la participación de productores, elaboradores, transportistas, comerciantes y consumidores.

“Esto es una red. Hay que hacer que se comprometa la comunidad, el productor, el elaborador, el transportista. Nadie está afuera de esta red”, remarcó.

Finalmente, señaló que el objetivo es que ese trabajo conjunto permita que cada familia pueda acceder a alimentos y agua seguros, fortaleciendo la prevención y el cuidado de la salud desde cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria.

Entrevista Completa: