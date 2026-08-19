La filial Pergamino del Banco Credicoop fue escenario, el pasado miércoles 12 de agosto, de una jornada especial por el Día Internacional de las Cooperativas, que reunió a representantes de cooperativas, asociaciones, instituciones, asociados y periodistas.

La actividad se desarrolló de manera simultánea en las distintas filiales del Banco Credicoop de todo el país y tuvo como eje una charla protagonizada por Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop; Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini; y Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y de Cooperar.

En Pergamino, los participantes siguieron la exposición a través de una transmisión audiovisual y, posteriormente, compartieron un espacio de intercambio de ideas sobre la actualidad y los desafíos del movimiento cooperativo. La jornada concluyó con un ágape entre los presentes.

Cooperativismo frente a los desafíos del mundo actual

Durante la apertura del encuentro, Juan Carlos Junio destacó la dimensión del movimiento cooperativo y sostuvo que el cooperativismo tiene un papel central frente a los conflictos, las desigualdades y los cambios económicos y sociales que atraviesa el mundo.

Junio planteó la necesidad de defender valores como la solidaridad, la igualdad, la justicia social y la convivencia, y presentó al cooperativismo como una alternativa económica y cultural frente a un modelo basado exclusivamente en la concentración y la búsqueda del lucro.

También hizo referencia a la defensa de la educación pública, la ciencia, la industria nacional, los recursos naturales y el trabajo, al tiempo que remarcó la importancia de la participación de jóvenes y mujeres dentro de las organizaciones cooperativas.

En ese sentido, sostuvo que el cooperativismo debe asumir un papel activo en la construcción de alternativas y no permanecer indiferente frente a las desigualdades sociales.

Heller: “Eficiencia y democracia no son incompatibles”

Carlos Heller puso el acento en la experiencia del Banco Credicoop como ejemplo de una empresa cooperativa capaz de combinar eficiencia económica con participación democrática.

El presidente del banco destacó el crecimiento de la institución y, especialmente, la participación de miles de dirigentes que desarrollan su tarea de manera ad honorem a través de las comisiones de asociados.

“Eficiencia y democracia no son incompatibles” fue uno de los conceptos centrales de su exposición, en la que defendió un modelo cooperativo cuyo objetivo no sea la maximización del lucro, sino alcanzar la rentabilidad necesaria para sostener y desarrollar el servicio que brinda a la comunidad.

Heller también vinculó el cooperativismo con el debate económico y social de la Argentina. En particular, señaló que buena parte de los problemas actuales deben analizarse a partir de cómo se genera y cómo se distribuye la riqueza.

Otro de los ejes de su intervención fue el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. En ese marco, recuperó reflexiones vinculadas a la reciente encíclica del papa León XIV sobre los desafíos que plantea la tecnología y la necesidad de que los avances tecnológicos estén al servicio de las personas y no profundicen las desigualdades.

Para Heller, el desarrollo tecnológico debe estar acompañado por decisiones políticas, sociales y éticas que protejan el trabajo, la dignidad humana y el bien común.

Ariel Guarco: “Las cooperativas son constructoras de paz”

Ariel Guarco centró su exposición en el lema elegido para este año: “Las cooperativas como constructoras de la paz”.

El presidente de la Alianza Cooperativa Internacional advirtió sobre el escenario de conflictividad que atraviesa el mundo y sostuvo que la paz no puede entenderse solamente como ausencia de guerras, sino como la construcción cotidiana de sociedades con igualdad de oportunidades, diálogo y participación.

Guarco remarcó que, frente a desafíos globales, las respuestas muchas veces se construyen desde lo local, en cada cooperativa y en cada comunidad.

“Los desafíos que enfrentamos son globales, pero las respuestas las construimos localmente”, fue uno de los conceptos destacados de su intervención.

También defendió el papel de las cooperativas como una forma diferente de organizar la economía, centrada en las personas y no exclusivamente en la especulación o la rentabilidad.

En su exposición, Guarco alertó además sobre los cambios que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están generando en el mundo laboral y consideró que las cooperativas pueden convertirse en espacios de desarrollo de nuevas formas de trabajo.

Asimismo, destacó el rol que cumplen las cooperativas y mutuales en numerosas localidades del interior, donde sostienen instituciones y espacios comunitarios como clubes, bibliotecas y otras entidades de la sociedad civil.

Un modelo con presencia internacional

Los tres expositores coincidieron en remarcar que el cooperativismo constituye un movimiento de alcance mundial, con millones de personas vinculadas a cooperativas de distintos sectores.

Guarco llamó a fortalecer la identidad cooperativa y a evitar que estas organizaciones se automarginen o sean consideradas solamente como una alternativa destinada a atender situaciones de emergencia o sectores excluidos.

En esa línea, sostuvo que las cooperativas pueden ser pequeñas o grandes y mantener su identidad, siempre que conserven como objetivo central generar mejores condiciones de vida, trabajo digno, inclusión y participación.

El encuentro también permitió poner en discusión el futuro del trabajo, el impacto de la inteligencia artificial, la desigualdad, la crisis de los modelos económicos tradicionales y la necesidad de fortalecer los espacios de participación comunitaria.

Un encuentro que también tuvo su expresión en Pergamino

La actividad realizada en la filial Pergamino del Banco Credicoop permitió trasladar ese debate al ámbito local. Referentes de distintas cooperativas y asociaciones, asociados de la entidad y periodistas participaron de la jornada y luego compartieron un intercambio de ideas.

El encuentro finalizó con un ágape, en un clima de camaradería y encuentro entre representantes de distintas instituciones de la comunidad.

De esta manera, Pergamino se sumó a las actividades organizadas por el Banco Credicoop en todo el país para conmemorar el Día Internacional de las Cooperativas, con una jornada que tuvo como principales ejes la solidaridad, la participación democrática, la igualdad, el trabajo y el desafío de construir sociedades más justas y pacíficas.

Para escuchar la charla completa

Quienes quieran acceder a la exposición completa de Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Ariel Guarco, pueden hacerlo a través del siguiente video:

Día Internacional de las Cooperativas – Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Ariel Guarco – 12-08-2026

Escuchar la charla completa en YouTube