La propuesta comercial de Toyota Pichetti Pergamino tuvo una gran respuesta del público desde su inicio, en el marco de la primera Feria del Usado que se desarrolla en la concesionaria. La actividad, impulsada junto a Toyota Argentina, continúa durante este fin de semana con unidades disponibles y condiciones especiales de financiación.

En diálogo con LT35 Radio Mon Pergamino, José Luis Bertoglio y Sebastián Fernández destacaron el balance positivo de la primera jornada y la importante cantidad de consultas recibidas, tanto de vecinos de Pergamino como de personas de otras localidades.

“Fue una experiencia muy linda por ser la primera. Hubo mucho público, muchas consultas y eso llamó la atención de la gente de planta de Toyota que estuvo presente”, señalaron durante el móvil de Gabriel Difalci.

Uno de los aspectos que más sorprendió a los organizadores fue el impacto de la propuesta en redes sociales y los contactos recibidos desde distintas localidades. Incluso empleados de Toyota se comunicaron para conocer detalles de la experiencia.

Desde Pichetti anticiparon además que, a partir de los resultados obtenidos, ya se analiza darle continuidad a este tipo de iniciativas. Según explicaron, directivos de Toyota evaluaron positivamente la organización y el funcionamiento de la feria, por lo que no se descarta una nueva edición de mayor alcance.

Vehículos usados certificados y respaldo Toyota

Durante la entrevista, Bertoglio remarcó que una de las claves de la propuesta está en las características de los vehículos que forman parte del programa Toyota Usados Certificados.

Se trata de unidades que cuentan con un control exhaustivo de 150 puntos, además de condiciones específicas respecto del kilometraje y el respaldo de la marca. Una vez realizado el proceso de inspección, Toyota extiende una garantía a nombre del cliente.

La concesionaria cuenta además con un espacio permanente destinado a vehículos usados, por lo que quienes no puedan acercarse durante la feria podrán continuar realizando consultas posteriormente.

Financiación: una alternativa para concretar la compra

Otro de los puntos destacados durante el móvil fue la posibilidad de acceder a financiación a través de Toyota Compañía Financiera.

Según explicaron, existen opciones para financiar hasta el 60% del valor del vehículo, en hasta 60 meses, con alternativas que se adaptan a las posibilidades de cada cliente.

Además, remarcaron la agilidad del proceso: una vez cargados los datos, el resultado de la evaluación crediticia puede conocerse en aproximadamente dos horas.

“La operación es flexible y se acomoda a lo que necesita el cliente”, explicaron desde Pichetti, destacando que la financiación ya permitió concretar operaciones durante la feria.

La feria continúa este fin de semana

La propuesta continúa durante la jornada de hoy hasta las 18 horas, mientras que mañana se evaluará la disponibilidad de unidades para continuar con la atención al público durante la mañana.

Desde Toyota Pichetti invitaron a los interesados a acercarse a la concesionaria, consultar las unidades disponibles, conocer las condiciones de financiación y aprovechar las oportunidades de la Feria del Usado.

La primera experiencia dejó un balance positivo y, de acuerdo con lo expresado durante el móvil de LT35, todo indica que la iniciativa podría tener continuidad en Pergamino.