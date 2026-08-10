En “Café con periodistas”, el espacio que forma parte de la mañana de los sábados de LT35 Radio Mon Pergamino y que conduce Carly Antúnez Clerc, la protagonista fue una extensa charla con Álvaro Kegay, periodista de amplia trayectoria en Pergamino y referente de la comunicación vinculada al sector agropecuario.

Kegay repasó buena parte de su recorrido profesional, desde sus primeros pasos en el periodismo hasta su actualidad como empresario, pasando por momentos que marcaron su carrera: su trabajo en La Opinión, su participación en el crecimiento de AgroActiva, su experiencia en Cadena 3 y aquella entrevista a Diego Maradona que, con apenas 22 años, recuerda como uno de los momentos más importantes de su vida profesional.

DE LA PASIÓN POR EL DEPORTE AL PERIODISMO

Kegay contó que descubrió su vocación cuando tenía apenas 13 años. En ese momento soñaba con ser periodista deportivo y tenía como una de sus grandes referencias a Víctor Hugo Morales.

A los 17 años dejó su pueblo, El Socorro, y viajó solo a Buenos Aires para estudiar periodismo. Allí descubrió que su verdadera vocación no estaba exclusivamente ligada al deporte, sino al periodismo en general, especialmente a la escritura y al trabajo de redacción.

Su regreso a la zona coincidió con la apertura de un canal de televisión en El Socorro, donde comenzó a realizar un programa deportivo llamado “Una Pasión Llamada Fútbol”. Ese espacio terminó llevándolo a vivir uno de los grandes momentos de su carrera.

EL ENCUENTRO CON MARADONA

Durante aquella primera etapa, Kegay tuvo la posibilidad de entrevistar a Diego Maradona, que atravesaba uno de los períodos más complejos de su vida y mantenía una relación muy distante con los medios.

El encuentro se produjo en una localidad santafesina y fue una experiencia que el periodista, entonces de apenas 22 años, recuerda con enorme emoción. Antes de comenzar, Maradona le pidió que no le preguntara sobre drogas. La charla terminó girando alrededor del fútbol, la familia, César Luis Menotti y Carlos Bilardo.

“Era como entrevistar hoy a Messi”, recordó Kegay al describir lo que significó tener frente a él a una figura de semejante dimensión.

Según relató, la conversación duró alrededor de diez minutos, aunque la experiencia quedó grabada para siempre en su memoria.

LA OPINIÓN Y UNA ÉPOCA DORADA DEL PERIODISMO LOCAL

Su carrera profesional tuvo luego un salto decisivo con su llegada al semanario Lunes y, posteriormente, a La Opinión.

El 14 de septiembre de 1994 fue su primer día en el diario. Comenzó a trabajar en la sección agropecuaria y rápidamente fue sumando responsabilidades hasta convertirse, con apenas 25 años, en jefe de redacción.

Durante la entrevista, Kegay recordó aquella etapa como una época especialmente intensa del periodismo pergaminense. Destacó la importancia que tenía el diario en la construcción de la agenda local y el trabajo que realizaban los periodistas para conseguir información propia.

La cobertura de la Municipalidad, las sesiones del Concejo Deliberante, las reuniones de la Cooperativa Eléctrica, los barrios y las localidades del Partido formaban parte de una metodología basada en estar presentes y buscar la información directamente en el lugar donde ocurrían los hechos.

“Lo que decía La Opinión era importante”, recordó, al señalar que en aquellos años la radio y la televisión muchas veces seguían los temas que surgían del diario.

También destacó el vínculo que existía entre los integrantes de aquella redacción y habló con nostalgia de una etapa en la que, según su mirada, existía una verdadera “mística” dentro del medio.

DEL DIARIO A AGROACTIVA

Después de varios años en La Opinión, Kegay decidió abandonar el periodismo tradicional y dar un salto hacia el ámbito empresarial.

Su llegada a AgroActiva significó un nuevo desafío. Allí tuvo un rol central en comunicación y promoción, desarrollando una estrategia que buscó llevar la exposición a radios y medios de distintas localidades y provincias.

La estrategia consistía en recorrer medios de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para acercar la exposición a los productores agropecuarios.

Kegay considera que ese trabajo inicial fue determinante para el crecimiento posterior de AgroActiva y se mostró orgulloso del aporte que realizó durante aquellos años.

Su vínculo con la exposición se extendió hasta 2015 y estuvo marcado por numerosos viajes y campañas de promoción.

CADENA 3 Y EL DESAFÍO DE EMPRENDER

Más adelante llegó otra experiencia importante: su trabajo vinculado a Cadena 3, donde desarrolló tareas relacionadas con la actividad agropecuaria, la producción de contenidos y la cobertura de eventos.

Según explicó, realizó producciones a campo con productores que luego tenían difusión tanto en radio como en redes sociales y otras plataformas. También acompañó la cobertura de numerosos eventos agropecuarios en diferentes puntos del país.

Sin embargo, el volumen de trabajo terminó llevándolo a priorizar su propio proyecto.

Así nació “Envío del Campo”, una iniciativa vinculada al mercado de maquinaria y productos agropecuarios que Kegay identifica como su propio emprendimiento.

La decisión implicó abandonar una situación de comodidad y asumir nuevamente el desafío de empezar desde cero. “Yo no quería ser más empleado”, explicó durante la entrevista, al recordar que buscaba construir algo que tuviera su propia impronta.

UNA MIRADA CRÍTICA SOBRE EL PERIODISMO ACTUAL

Uno de los momentos más interesantes de la conversación fue cuando Carly Antúnez Clerc le preguntó por su visión sobre el periodismo de hoy.

Kegay sostuvo que observa una fuerte fragmentación y una creciente pérdida de confianza en los medios. En su opinión, las redes sociales, el streaming y los cambios en el modelo de negocios modificaron profundamente la actividad periodística.

También cuestionó la existencia de intereses económicos y políticos detrás de determinados contenidos y defendió la necesidad de preservar la independencia profesional.

Para Kegay, el periodista debe mantener sus convicciones, pero al mismo tiempo conservar la humildad y la capacidad de escuchar. En ese sentido, recordó una de las enseñanzas que marcó su carrera: la necesidad de saber “decodificar” la información y no aceptar todo aquello que circula en los medios como una verdad automática.

## “LOS CICLOS SE CUMPLEN”

A lo largo de la entrevista apareció una idea que atraviesa buena parte de la trayectoria de Kegay: la necesidad de reconocer cuándo un ciclo profesional llega a su fin.

Primero fue La Opinión. Luego AgroActiva. Más tarde, nuevos proyectos empresariales y su experiencia en Cadena 3.

Hoy, aunque se define como un “ex periodista” porque ya no ejerce formalmente la profesión, reconoce que la mirada periodística continúa intacta.

“Yo leo o veo las noticias y no lo veo como un lector”, explicó hacia el final de la charla, señalando que continúa analizando la información con la mirada adquirida durante décadas de profesión.

Y dejó abierta una posibilidad que seguramente muchos oyentes celebrarán: volver, en algún momento, a hacer periodismo.

UN CAFÉ PARA RECUPERAR HISTORIAS Y MIRADAS

Durante más de cuarenta minutos, “Café con periodistas” permitió recorrer una parte importante de la historia reciente de la comunicación en Pergamino a través de la experiencia personal de uno de sus protagonistas.

La charla con Álvaro Kegay combinó recuerdos, anécdotas, periodismo, agro, emprendimientos y una mirada crítica sobre el presente de los medios.

Un encuentro que, además de recuperar historias que forman parte de la memoria periodística de la ciudad, reafirma el espíritu de este espacio de la mañana de los sábados de Radio Mon: sentarse a conversar con quienes hicieron y hacen periodismo, conocer sus historias y escuchar sus experiencias detrás del micrófono, las redacciones y las noticias.