En una nueva edición de “Café con Periodistas”, el segmento de “La Mañana de los Sábados” que conduce Carly Antúnez Clerc por LT35 Radio Mon, el reconocido periodista pergaminense Ernesto “Petaca” Mollo repasó su trayectoria, sus comienzos en los medios, el vínculo con la política y algunas de las historias más recordadas de la vida pública local.

La mañana de los sábados volvió a abrir un espacio para la memoria, el análisis y las historias del periodismo pergaminense. En esta oportunidad, Carly Antúnez Clerc recibió en los estudios de LT35 Radio Mon a Ernesto “Petaca” Mollo, uno de los periodistas con mayor trayectoria de la ciudad, en el marco del ciclo “Café con Periodistas”.

La propuesta busca reunir a periodistas reconocidos de Pergamino para compartir experiencias, repasar momentos de sus carreras y reflexionar sobre el oficio de informar. En el caso de Mollo, la conversación permitió recorrer más de tres décadas de actividad periodística y, al mismo tiempo, reconstruir buena parte de la historia política reciente de Pergamino.

De trabajar en el Correo a descubrir el periodismo

Mollo contó que su llegada al periodismo no fue el resultado de una decisión tomada desde el comienzo. Antes había comenzado a trabajar en el Correo Argentino y, paralelamente, mantenía su interés por la lectura y la comunicación.

Su inquietud lo llevó a buscar formación y solicitar un traslado a Buenos Aires, donde trabajó en el histórico edificio del Correo Central y comenzó a acercarse al mundo de la comunicación. Allí inició un camino de formación que posteriormente le permitiría regresar a Pergamino con nuevas herramientas para desarrollar su vocación.

De vuelta en la ciudad, su incorporación al periodismo local tuvo distintos capítulos. Recordó especialmente a Jorge Sharry, quien le dio una oportunidad para publicar sus primeros trabajos en La Página Joven, del diario La Opinión. Por aquellos años, el trabajo periodístico se hacía sin computadoras, sin internet y sin teléfonos celulares, con máquinas de escribir y procesos de producción que hoy parecen lejanos.

También recordó sus primeros pasos en la radio, en publicaciones locales y posteriormente en La Opinión, donde destacó especialmente el respaldo recibido por José “Pepe” Picone, entonces gerente del diario.

La política como especialidad y el nacimiento de “Chiquito Florida”

Durante la charla, Mollo explicó cómo fue acercándose al periodismo político. En ese proceso tuvo un papel importante Claudia Aiello, a quien recordó como una gran amiga y una periodista que lo impulsó a profundizar en el análisis político.

Su interés por la política y por el humor derivó en una de las marcas que lo acompañarían durante años: las columnas escritas con ironía y sarcasmo.

Fue así como nació “Chiquito Florida”, el seudónimo que utilizó para escribir sobre la política pergaminense. El nombre surgió a partir de una charla con Jorge Jarry y hacía referencia a la calle Florida, donde se encuentra la Municipalidad.

La columna rápidamente adquirió notoriedad. Mollo recordó que los dirigentes políticos seguían con atención lo que aparecía en el diario y que, en determinado momento, “Chiquito Florida” se convirtió en una figura temida por algunos integrantes de la política local.

Más adelante llegaría “Cambalache”, otra de las columnas que quedaron asociadas a su estilo, junto con los apodos que fue creando para distintos dirigentes y su particular manera de deformar algunos apellidos.

El periodismo de calle y una época diferente

Uno de los puntos destacados de la conversación fue la transformación que sufrió el oficio periodístico a lo largo de las últimas décadas.

Mollo recordó una época en la que los periodistas pasaban poco tiempo dentro de la redacción y buena parte de la jornada transcurría en la calle, buscando información, hablando con dirigentes, recorriendo instituciones y siguiendo de cerca los acontecimientos.

En ese contexto recordó las reuniones de redacción y la necesidad de “patear la calle” para conseguir una noticia.

También repasó su trabajo en áreas como Policiales y Política, dos sectores especialmente exigentes dentro de una redacción, y su participación en la cobertura del Concejo Deliberante.

La comparación con el presente surgió naturalmente durante la entrevista, especialmente a partir del avance de internet y las redes sociales, herramientas que Mollo también incorporó a su manera de trabajar y que, según contó, utiliza permanentemente para informarse y analizar la actualidad nacional e internacional.

Una vida profesional atravesada por grandes campañas políticas

La extensa trayectoria de Mollo le permitió cubrir numerosas campañas electorales y entrevistar a buena parte de los dirigentes que protagonizaron la política argentina y pergaminense durante las últimas décadas.

En “Café con Periodistas” aparecieron recuerdos de las campañas de los años ’80 y ’90, las visitas de candidatos nacionales a Pergamino y los cambios que experimentó la política con el paso del tiempo.

Entre las figuras mencionadas estuvieron Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Lilita Carrió, Margarita Stolbizer y Luis Brandoni, entre muchos otros dirigentes.

Mollo también compartió sus impresiones personales sobre algunos de ellos y reconoció que el contacto directo con los protagonistas muchas veces permite descubrir aspectos que no aparecen públicamente.

En ese sentido, recordó algunas experiencias que lo sorprendieron tanto para bien como para mal. Entre las positivas mencionó especialmente el trato respetuoso que recibió de Alfonsín y la accesibilidad de dirigentes como Duhalde, Carrió y Stolbizer en determinadas etapas.

Néstor Kirchner, Cachi Gutiérrez y una anécdota política

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista estuvo relacionado con la llegada de Néstor Kirchner a Pergamino en 2005, cuando visitó la ciudad junto a Felipe Solá y Cristina Fernández de Kirchner, que en aquel momento era senadora.

Mollo recordó el clima político de aquellos años y el vínculo que existía entre Kirchner y el entonces intendente Héctor “Cachi” Gutiérrez.

A partir de allí relató una anécdota ocurrida durante una reunión con intendentes bonaerenses. Mientras otros jefes comunales planteaban necesidades relacionadas con obras y recursos, Gutiérrez habría planteado al Presidente una cuestión vinculada con una disputa política local.

Según el relato de Mollo, la situación sorprendió al propio Kirchner, quien esperaba otro tipo de pedido.

La anécdota sirvió como disparador para recordar la fuerte personalidad política de Gutiérrez y algunas de las elecciones más disputadas de la historia reciente de Pergamino.

Las elecciones que marcaron una época

La conversación también recorrió las campañas electorales protagonizadas por Cachi Gutiérrez, Manuel Elías, Rosa Tulio, Lisandro Bormioli y distintos dirigentes radicales y peronistas.

Uno de los recuerdos centrales fue la elección de 2007, cuando Gutiérrez se impuso por una diferencia muy ajustada frente a Rosa Tulio.

Mollo recordó además el proceso que llevó a la creación y consolidación de la UNNOBA, destacando el trabajo de distintos dirigentes y actores políticos que participaron en el proyecto, entre ellos Pedro “Perico” Curtial, Rosa Tulio y el propio Gutiérrez.

Según explicó, se trató de un proceso que requirió acuerdos políticos y gestiones en distintos niveles para que Pergamino pudiera avanzar hacia la consolidación de una universidad.

La recordada interna radical

Otro de los capítulos destacados fue el recuerdo de la interna radical que enfrentó a Raúl “Choco” Rossi, Luis Sued y Cachi Gutiérrez.

Mollo reconstruyó aquella campaña como una de las internas más intensas y mediáticas de la política pergaminense, en un contexto en el que la Alianza atravesaba un momento de gran fortaleza electoral.

Recordó los actos, las expectativas y la percepción que existía en la ciudad acerca de que quien lograra imponerse en aquella disputa interna tendría grandes posibilidades de convertirse en el próximo intendente.

La victoria de Gutiérrez abrió entonces una nueva etapa política para Pergamino y dio lugar a una primera gestión que, según Mollo, estuvo atravesada por fuertes conflictos internos.

2011: Gutiérrez contra Bormioli y una campaña cargada de tensión

Entre las elecciones más recordadas apareció también la de 2011, cuando Héctor Gutiérrez enfrentó a Lisandro Bormioli.

Mollo describió aquella campaña como especialmente intensa, con fuertes cruces y una marcada confrontación política.

También recordó el papel que comenzaron a tener las redes sociales, especialmente Facebook, en la estrategia electoral. Según explicó, los equipos de campaña empezaban a utilizar esas herramientas para anticipar movimientos y actividades de sus adversarios.

El periodista contó además que, pocos días antes de la elección, comenzó a percibir en la calle que Gutiérrez tenía posibilidades concretas de imponerse, pese a que el escenario previo parecía más favorable para Bormioli.

Finalmente, Gutiérrez logró imponerse con una diferencia importante, en una elección que Mollo consideró un punto de inflexión para la política local.

Anécdotas, personajes y la memoria del periodismo pergaminense

A lo largo de la charla, la entrevista fue tomando el tono de una conversación entre colegas que comparten décadas de experiencias.

Aparecieron recuerdos de dirigentes, periodistas, campañas, reuniones, bares y lugares que funcionaron como escenarios informales de la política local.

Mollo destacó especialmente la importancia de recorrer la ciudad y conversar con la gente como una herramienta fundamental para el periodista. En su experiencia, muchas veces la información aparecía en los lugares menos esperados.

También habló de su paso por otros medios y recordó especialmente su trabajo junto a Nancy Rivero en El Tiempo, a quien definió como una persona muy humana y cercana con los trabajadores de la redacción.

Una charla que continuará

La entrevista llegó a su fin cuando todavía quedaban historias por contar. Después de aproximadamente 40 minutos de conversación, Carly Antúnez Clerc agradeció la presencia de Mollo y ambos coincidieron en que quedaron muchas anécdotas pendientes.

Antes de despedirse, el periodista adelantó que se encuentra trabajando en la posibilidad de escribir un libro sobre la política, una idea que, de concretarse, podría reunir buena parte de las historias y experiencias acumuladas durante sus más de 30 años de profesión.

“Café con Periodistas” volvió así a cumplir con uno de sus principales objetivos: recuperar voces, recuerdos y experiencias de quienes fueron protagonistas del periodismo local y, a través de sus relatos, reconstruir también parte de la historia de Pergamino.

Entrevista Completa: