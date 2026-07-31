El móvil de LT35 Radio Mon Pergamino AM1540 estuvo presente en la conferencia de prensa en la que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, anunció la inauguración oficial del renovado Teatro San Martín, una de las obras culturales más importantes de los últimos años para la ciudad.

Acompañado por el subsecretario de Cultura, Diego Morello; el secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Giugliani; y el secretario de Gobierno, Karim Dib, Martínez confirmó que el acto de apertura se realizará el viernes 7 de agosto, marcando la recuperación de un espacio emblemático para la actividad cultural de Pergamino.

«Después de hablar tanto del Teatro San Martín y de tener el deseo de poder inaugurar una obra difícil en muchos aspectos, vamos a dar apertura a una sala que ha quedado maravillosa», expresó el intendente. Además, destacó el trabajo conjunto de las distintas áreas municipales y el aporte de los vecinos para concretar el proyecto.

Martínez recordó que el Municipio adquirió el inmueble en 2003 y que su situación dominial pudo regularizarse en 2014. A partir de allí comenzó un proceso de planificación y ejecución que hoy llega a una etapa clave con la inauguración del edificio.

Tres jornadas para celebrar la reapertura

La inauguración se desarrollará durante los días 7, 8 y 9 de agosto con una programación especial. El espectáculo central estará a cargo de Mora Godoy, quien compartirá escenario con artistas locales.

El sábado se presentará Connie y Pablo, mientras que el domingo actuará Carmi Petri, joven cantante que alcanzó notoriedad nacional tras su participación en programas televisivos.

Durante la semana también se organizarán visitas guiadas para que los vecinos conozcan las instalaciones y la historia del teatro. Los recorridos finalizarán con la proyección de un documental facilitado por Ricardo Mollo. Además, el fin de semana inaugural habrá funciones de elencos teatrales locales y municipales.

Un teatro moderno y totalmente accesible

El secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Giugliani, explicó que el edificio fue completamente renovado y contará con dos salas: una tradicional con capacidad para aproximadamente 420 espectadores y otra de formato flexible, adaptable a distintos tipos de espectáculos.

La obra también incorporó dos ascensores para garantizar la accesibilidad tanto del público como de los artistas, además de una moderna torre escénica y equipamiento técnico de primer nivel.

Un impulso para la cultura y el turismo

Por su parte, Diego Morello destacó que la recuperación del Teatro San Martín forma parte de una política sostenida de inversión en infraestructura cultural.

El funcionario señaló que la ciudad cuenta con espacios de referencia como la Biblioteca Municipal, el Centro Cultural Bellas Artes y el Teatro Unión, y remarcó que la reapertura del San Martín permitirá incorporar a Pergamino al circuito nacional de espectáculos.

Las autoridades coincidieron en que la actividad del teatro generará un impacto positivo no solo en el ámbito cultural, sino también en sectores como la gastronomía, la hotelería y el comercio, al atraer visitantes de otras ciudades.

La Fundación Casa de la Cultura administrará el espacio

Durante la conferencia también se confirmó que la Fundación Casa de la Cultura será la encargada de administrar el funcionamiento del Teatro San Martín mediante un contrato de concesión con el Municipio.

A partir de ese acuerdo, los artistas, productores y compañías interesadas en utilizar la sala deberán gestionar sus solicitudes directamente con la institución, que además tendrá a su cargo la programación y la explotación comercial del espacio.

Con la apertura prevista para el próximo 7 de agosto, Pergamino recuperará uno de sus edificios más emblemáticos y sumará una sala equipada con tecnología de última generación, destinada a convertirse en un nuevo punto de referencia para la actividad artística y cultural de la ciudad y la región.

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